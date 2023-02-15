Минобороны сообщило о прорыве украинской обороны в ЛНР российскими мотострелками

Минобороны РФ рассказало о взятии военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО), опорного пункта украинских войск на территории ЛНР. Сообщается, что действия российских бойцов обеспечили отступление ВСУ на три километра.

«Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей. Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника», — цитирует ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

Отмечается, что украинские военные оставляли позиции в спешке, бросая имущество и тела погибших.

Также в Минобороны рассказали, что ВСУ при отступлении производят дистанционное минирование территорий противопехотными минами натовского образца. Несмотря на это, мотострелки ЦВО успешно закрепились на новой позиции и продолжают наступление, подчеркнули в министерстве.

