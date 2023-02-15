Стихия ветра

Композитор Наталья Чайковская выпустила в феврале новый альбом «Ветер». Владимир Пресняков старший принял участие в записи этого альбома. В альбом вошли 9 композиций с поэтическими названиями, навеянными природой: «Зима», «Звезда», «Облака», «Тайфун», «Эверест», ностальгические «Пляж» и «Баккара», и вдохновляющая «Эпоха». Общий тон и динамику сборника задает заглавная композиция «Ветер».

Каждая тема альбома наполнена легким звучанием, эмоциональностью, образностью и воспринимается как саундтрек к картине с насыщенным сюжетом.

Наталья Чайковская – современный российский композитор, автор инструментальной музыки, работающий в различных жанрах от лаунжа и джаза до неоклассики и оркестровой музыки. Произведения Натальи Чайковской пользуются популярностью на российских и зарубежных цифровых площадках, а также востребованы в документальных и художественных фильмах.