Концепция внешней политики РФ будет строиться на необходимости прекратить доминирование Запада

Обновленная концепция внешней политики России будет основана на понимании необходимости остановить монополию Запада при определении рамок международной жизни.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме. Трансляция выступления главы МИД ведется в Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

«В обновленной нашей внешнеполитической концепции речь пойдет уже о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, которые должны впредь определяться не в его эгоистических интересах, а на справедливой, универсальной основе баланса интереса, как того требует Устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств», — заявил Лавров.

Глава российской дипломатии указал на то, что «англосаксы и беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад» хотят любой ценой навязать свой диктат в глобальных процессах. Целью такой стратегии министр назвал сохранение контроля над условиями развития всего человечества ради господства Запада во всем мире. Для этого, по словам Лаврова, используются неправомерные методы «угроз, шантажа, да и прямого воровства для наказания тех, кто проводит самостоятельную национально ориентированную политику».

На минувшей неделе замминистра иностранных дел Сергей Рябков проинформировал, что в ближайшее время будет опубликована обновленная концепция внешней политики России. Документ в кратчайшие сроки утвердит президент РФ Владимир Путин, сообщило 10 февраля «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.