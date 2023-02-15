Wildberries направил на строительство логоцентров в 2022 году почти 30 млрд рублей

Онлайн-ретейлер Wildberries опубликовал результаты работы в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба компании, оборот маркетплейса по итогам прошлого года составил 1,67 трлн руб., увеличившись на 98% по сравнению с 2021 годом. Через Wildberries было приобретено 1,9 млрд товаров, что на 81% больше, чем годом ранее. Подчеркивается, что 96% покупок — социально значимые товары и товары первой необходимости.

Самые высокие объемы продаж зафиксированы в категориях fashion (одежда, обувь, аксессуары), FMCG, а также в категориях продукции для благоустройства дома и дачи, детских товаров, бытовой техники и электроники.

Быстрее всего продажи росли в категориях сантехника (+321% год к году), оборудование для умного дома и безопасности (+231%), продукция для садоводства (+224%), фото- и видеотехника (+188%), а также садовая техника (+185%).

Объем инвестиций в строительство логистических центров составил более 28,3 млрд руб. указывается в сообщении. Общая площадь всех логистических объектов компании превысила 2,7 млн кв. м; в процессе строительства находятся еще около 850 тыс. кв. м складских помещений в различных регионах.

Отмечается, что в 2022 году маркетплейс запустил продажи в Узбекистане; заработали первые логистические центры Wildberries в Армении и Киргизии. В Казахстане в 2,5 раза расширена площадь логоцентра в Астане.

Подчеркивается, что компания усилила контроль за качеством продукции на площадке и защиту предпринимателей от нарушений авторских прав. В частности, в отчете упоминается организованная cовместно с другими маркетплейсами единая информационная система «Антриконтрафакт».

В 2022 году ретейлер продолжил работу по цифровизации бизнес-процессов и усилению IT-команды: количество специалистов этой области выросло почти вдвое, до 1 300, указывается также в отчете. «Основными направлениями деятельности в области цифровизации стала разработка собственного ПО для совершенствования инфраструктуры компании и создания уникальных технологических сервисов», — сообщает пресс-служба Wildberries.

Отмечается, что доля обращений покупателей, обработанная с помощью искусственного интеллекта, выросла с 58% до 81%, что позволило повысить скорость обработки запросов и уровень сервиса.

