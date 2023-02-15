Оборудование для ЖКХ выдержало санкционный напор

Российские производители комплексных инженерных решений для отопления, водоснабжения и вентиляции отмечают, что санкции заметно повлияли на рынок, однако сказать, что после ухода западных компаний он лишился качественного оборудования, будет в корне неверно.

На проходящей в подмосковном «Крокус Экспо» выставке Aquatherm Moscow свою экспозицию представила компания «Энерготехномаш», занимающаяся проектированием, изготовкой, поставкой энергетического оборудования.

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«Мы находимся в Республике Бурятия, это город Улан-Удэ. Производство наше существует давно. Во времена СССР это был завод теплоприборов, мы продолжаем развивать данную деятельность и линейку продукции. Прошли несколько этапов технологического “перевооружения” производства. Сейчас к нам завезено большое количество современного высокоточного оборудования. Серьезно и многократно переработана конструкция выпускаемых изделий. И отмечу, что данная работа не прекращается, продолжаем совершенствоваться. С гордостью скажу, что мы занимаем весьма хорошие позиции по регулирующей трубопроводной арматуре, которая применяется, в первую очередь, в системах ЖКХ. Это тепло начального уровня — температуры до 150 градусов, централизованные системы отопления, водоснабжения и так далее», — рассказал в комментарии «Эксперту» управляющий «Энерготехномаш» Валерий Горбунов.

По его словам, к основной продукции предприятия можно отнести регуляторы давления, регулирующие клапаны, которые оснащаются электрическими и пневматическими приводами. Все они используются для регулирования потока теплоносителя (в основном — воды) в трубах центрального отопления или холодного и горячего водоснабжения.

«Это наш узкий профиль, так сказать, бьем в одну точку. И именно данные позиции мы совершенствуем постоянно. Наша продукция пользуется серьезным спросом на рынке. Продаем по всей России, а кроме того, в список наших покупателей входят из стран Ближнего Зарубежья: Монголия, Казахстан, Узбекистан. Расширяем постоянно географию поставок, дилерская сеть существует по всей стране — от Камчатки до Калининграда и Крыма», — добавил он.

На предприятии, как подтвердил Валерий Горбунов, в данный момент используется иностранное оборудование. К сожалению, заметил управляющий, число отечественных станкостроителей невелико, поэтому сейчас «Энерготехномаш» работает на японской, тайваньской и китайской технике. «Это достаточно серьезные высокопроизводительные станки с программным управлением, которое исключает различные ошибки в размерах, чистоте и так далее. Так качество продукции поддерживается на должном уровне», — сказал Валерий Горбунов.

При этом «Энерготехномашу» удалось избежать серьезных проблем после введения санкций. «Азия рядом с нами. Так как мы находимся в Бурятии, в одном часовом поясе с Пекином, связи крепкие. До ковида у нас вообще прямые рейсы были. То есть, мы вообще не ощутили влияния ограничительных мер. Да и закупаемые материалы от стоимости единицы продукции занимают порядка 5%. Наоборот, все сложилось в лучшую сторону. Западные производители ушли с рынка, и стало еще проще. Спрос у нас вырос, и мы готовы дальше наращивать объемы», — заключил он.

На рынке вентиляции дует ветер с Востока

По соседству в «Крокусе» свои двери распахнула еще одна выставка смежного профиля — AIRVENT Moscow. На ней свою продукцию представил российский производитель систем вентиляции и кондиционирования воздуха Vertro.

По словам технического директора Сергея Носырева, на данный момент компания занимается выпуском оборудования для вентиляции, дымоудаления, кондиционирования, компрессорно-конденсаторных блоков и холодоснабжения. Продукция пользуется популярностью у совершенно разных клиентов: от строителей частных домов до крупных промышленных предприятий со сложными техническими процессами.

«Дымоудаление — это вообще тренд, который был задан еще в 2012-2014 годах, когда начали усложнять нормативную документацию по “дымке”. И сейчас у нас очень большой спектр оборудования: от маленьких систем, которые обслуживают помещения в 20-50 квадратных метров, до крупных заводов», — констатировал он.

Стоит отметить, что в 2022 году спрос на продукцию Vertro был нестабильным. В первые месяцы после начала СВО, заметил Сергей Носырев, рынок попросту замер. После возникли серьезные вопросы с привычными комплектующими. Например, у китайских поставщиком изначально не было номенкулатурных решений, которые были в Европе. Фактически, Китай адаптировался под нужны российских производителей, в том числе производя комплектующие, которые выдерживали бы низкие температуры в регионах РФ.

«С российскими поставщиками тоже не все так просто. После развала СССР у нас в страну окончательно ворвалась рыночная экономика, и многие из этого “дикого капитализма” не вышли. Проще было не производить внутри страны, а формировать маржинальность с наценки, покупая заграницей и продавая здесь. Наша же задача как завода-производителя добиваться высокой добавочной стоимости. И вот из-за того, что у нас были “перепродасты”, комплектующие брали из Европы и сами ничего не делали. У нас нет сильной культуры именно комплектующих. Поэтому так трудно. Приходится у каждого поставщика брать пробные образцы, и уже основываясь на испытаниях, на условиях работы с ним, дальше вырабатывать стратегию поведения. Тем не менее, надежды, что такие производители появятся, есть. И уже сейчас существуют те, которые по качеству близок к европейцам. В любом случае, у нас нет другого выхода сейчас, кроме как работать с китайцами, но это совсем непросто. Плюс есть трудности с поставками: должен быть минимум контейнер, но далеко не все предприятия могут позволить себе привезти такой объем», — сказал он «Эксперту».

«За 3-4 месяца мы сделали то, что раньше делали за годы. Мы перешли на работу с другими поставщиками. Но и рынок изменился: ушли многие производители. Кроме того, многие проекты были на европейском оборудовании, их стали в обязательном порядке переводить на отечественных поставщиком. То есть с точки зрения конкуренции, первые 5-6 месяцев все было стабильно, все шло по тем же рельсам, что и до СВО. А потом конкуренция начала усиливаться. Объем российского рынка вентиляции не очень большой, наших производителей немного – их можно по пальцам пересчитать. И теперь получается, что мы бьемся за одних и тех же клиентов», — добавил он.

При этом российские особенности производства, по словам Сергея Носырева, сводится к тому, что у большинства отечественных производителей похожее оборудование. «Большинство крупных заводов родом из СССР, а это унификация производства. Соответственно, мы сейчас перешли на “кейсовые решения”: создание продукции под конкретный объект, конкретные задачи. Рынок хочет такое оборудование, и мы под тренды адаптируемся. Собственно, это было и раньше, но сейчас ситуация с этой точки зрения ухудшилась, потому что нам приходится делать это единолично как заводу-производителю», — резюмировал он.

Несмотря на все экономические сложности, Vertro следят за стоимостью своего оборудования. «Мы всегда смотрели на рынок, анализировали, где можем пойти на снижение или повышение цены, где это будет демпингом. Разумеется там, где мы подвязаны к комплектующим импортного производства, у нас идут корректировки курсовые. Некоторые компании делают свой внутренний курс, привязываются к ЦБ. Но у нас достаточно гибкая политика, мы смотрим на курс ЦБ, но у нас есть и внутренняя политика, то есть что-то среднее. В любом случае, мы готовы пойти навстречу клиенту и дать адекватный ценник», — заключил он.