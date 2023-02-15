Объем онлайн-торговли в РФ в 2022 году составил почти пять триллионов рублей

Объем интернет-торговли в России в минувшем году достиг 4,98 трлн руб., что почти на 30% превышает уровень 2021 года.
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), доля продаж через российские площадки составила 96,4%, через зарубежные — 3,6% против 13% годом ранее. Объем покупок у отечественных ретейлеров в денежном выражении превысил 4,8 трлн руб., увеличившись на 33%.
Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж зафиксирована на уровне 11,6% против 9,2% в начале прошлого года.
Уточняется, что свыше 75% всех покупок в интернете пришлось на электронику и бытовую технику (22% в общем объеме продаж), мебель и товары для дома (18,3%), одежду и обувь (14,5%), продукты питания (13,2%), товары для красоты и здоровья (7,7%).
По прогнозам президента АКИТ Артема Соколова, в текущем году рост рынка онлайн-торговли в РФ может составить 25-30%.