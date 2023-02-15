Объем онлайн-торговли в РФ в 2022 году составил почти пять триллионов рублей

Объем интернет-торговли в России в минувшем году достиг 4,98 трлн руб., что почти на 30% превышает уровень 2021 года.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), доля продаж через российские площадки составила 96,4%, через зарубежные — 3,6% против 13% годом ранее. Объем покупок у отечественных ретейлеров в денежном выражении превысил 4,8 трлн руб., увеличившись на 33%.