Овчинский: каркас бизнес-центра на 4,5 тыс. сотрудников на северо-востоке Москвы почти завершен

Один из этапов строительства торгово-офисного центра Botanica на улице Вильгельма Пика в Москве подходит к концу: строители возвели каркас центра из монолитных конструкций на 83% и приступили к фасадным работам. Инвестор вложит в объект почти 9,5 млрд рублей, ввести в эксплуатацию здание планируют к 2025 году. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Соглашение о строительстве торгово-офисного центра Botanica между городом и застройщиком было подписано в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в 2020 году. На текущем этапе строители ведут работы по сооружению монолитных конструкций 14-15 этажей, что составляет 83 процента от общего объема выполненных работ», – рассказал Овчинский.

Инвестор уже начал работы по фасаду торговой части, приступил к отделке технических помещений и подземного паркинга. На площадке трудятся более 330 человек. По соглашению, объект должны ввести в эксплуатацию не позднее 2025 года.

«Завершить возведение монолита бизнес-центра, высота которого составит 19 этажей, планируется к концу первого квартала 2023 года. Внутри здания активно ведется работа по инженерным системам и устройству наружных сетей теплоснабжения комплекса», – рассказал директор по проектам компании PIONEER Николай Махоткин.

По программе создания рабочих мест в Москве инвесторы получают скидку или полное освобождение от платы за изменение вида разрешенного использования участка, если инвестируют в новые места приложения труда. Под программу попадают промышленные объекты, офисы, научные, образовательные центры, объекты здравоохранения, спорта, культуры и ряд других важных учреждений.