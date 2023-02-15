Приток денег на развивающиеся рынки бьет рекорды

По расчетам Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), в январе в акции и облигации развивающихся рынков было вложено $65,7 млрд. Это самый большой чистый месячный приток средств на emerging markets за два года.

Согласно данным IIF, январская цифра более чем вдвое превысила приток на эти рынки за весь прошлый год, составивший $30,9 млрд. Неожиданно мягкие финансовые условия в начале года позволили развивающимся странам провести успешный выпуск долговых обязательств. В то же время вложениям в их акции способствовали оптимистичные настроения на мировых рынках.

На региональном уровне наибольший приток за месяц показали Азия и Латинская Америка – $34,4 млрд и $15,9 млрд.

Приток средств в акции КНР оказался самым большим с декабря 2020 года – $17,6 млрд. Однако китайские облигации показали в январе отток в размере $2,5 млрд долларов.

В то же время долговые ценные бумаги развивающихся рынков за пределами Китая получили $44,6 млрд. Это самый большой месячный показатель в отчетах IIF с 2018 года.

«Очевидное замедление роста процентных ставок на развитых рынках и более благоприятные прогнозы позволили некоторым развивающимся странам вернуться к выпуску новых долговых обязательств на рынке», – пишет экономист IIF Джонатан Фортан в отчете.

Одной из причин этой ситуации стали действия Банка Японии. За январь он скупил облигации на $291 млрд, что привело к первому чистому вливанию ликвидности мировыми центробанками с апреля 2022 года. При этом, по расчетам стратега Citi Мэтта Кинга, ФРС, ЕЦБ, Банк Японии Банк Англии и Народный банк Китая, добавили на рынок в последние месяцы около $1 трлн.