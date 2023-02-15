«Промышленность будущего»: главный экономист ВЭБ.РФ вывел формулу импортозамещения

Россия сейчас не просто решает задачу по импортозамещению, она создает промышленность будущего, заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на пресс-конференции «Результаты импортозамещения в России и его перспективы». Он выразил уверенность, что объединенные под эту задачу «мозги, промышленное умение, организаторские силы и денежные сосуды» будут востребованы не только на внутреннем рынке.

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«Мы решаем не просто задачу по импортозамещению, мы создаем промышленность будущего. Импортозамещение – это уникальное сочетание мозгов, потому что за этим всегда стоят интеллектуальные наработки, промышленников, потому что организовать производство — это не то, что сделать лабораторный эксперимент, и финансовая кровь, которую дают и банки, и институты развития, находя баланс с рисками. Такое соединение мозгов, промышленного умения, организаторских сил и кровеносных денежных сосудов даст успех, как на внутреннем рынке, так и на экспорте», — заявил Клепач.

В пример главный экономист ВЭБ.РФ привел российский лайнер Sukhoi Superjet 100, который встал на крыло в 2008 году, и у которого сейчас «начинается вторая жизнь». Раньше самолет на 70% состоял из иностранных комплектующих: от двигателей до систем управления, а сейчас речь идет о том, чтобы запустить принципиально новую машину с новыми двигателями и авионикой, и «это будет реальный успех России», отметил Клепач.

«Тема комплектующих сейчас самая прорывная и важная с точки зрения задач импортозамещения, потому что без нормальных комплектующих экономики не будет. Еще одна болевая точка – микроэлектроника, над этим тоже сейчас идет работа. Кроме того, ВЭБ.РФ уделяет особое внимание проектам, связанных с созданием принципиально новых прорывных видов продукции», — подчеркнул Клепач.

