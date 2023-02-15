Президент рассудил дело в пользу бизнеса

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ, посвящённом подведению итогов работы российской судебной системы в 2022 году и приоритетным задачам на текущий год. Среди ключевых тем, поднятых на совещании, стали защита прав бизнеса и улучшение делового климата в России.

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Избыточное давление надо устранять

Как отметил в своем выступлении Владимир Путин, важно, чтобы принятые по итогам совещания решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы, а значит — делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом залог развития России как правового демократического государства, страны с высокими социальными стандартами, конкурентным деловым климатом и привлекательной национальной юрисдикцией.

Глава государства отметил, что судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового, инвестиционного климата. «Сегодня в условиях санкционной агрессии — по-другому не скажешь — против России это особенно актуально. В этой связи вновь встаёт вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества. Например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия», — подчеркнул он.

В свою очередь, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев привел статистику, согласно которой, в прошлом году в отношении коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей арбитражными судами прекращено 17% дел об административных правонарушениях, а 18% лиц назначены административные наказания в виде предупреждения. Таким образом, констатировал он, «в судебной практике исключается избыточная административная нагрузка на бизнес».

Верховный суд, добавил Вячеслав Лебедев, постоянно изучает и анализирует судебную практику по уголовным делам о преступлениях, совершённых в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В прошлом году рассмотрено 5800 дел этой категории в отношении 6600 лиц. Осуждено 73%, а в отношении 27% уголовное преследование прекращено судом. Реальное лишение свободы назначено 6% осуждённых. Рассмотрено 344 ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворено 84% ходатайств, а в удовлетворении 16% ходатайств отказано.



«Конечно, в условиях сегодняшнего дня, когда мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа, имею в виду вот эти все бесконечные санкции, — как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции, — но ответом на эти недружественные действия и попытки разрушить нашу экономику может быть только одно: расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности», — сказал Владимир Путин.

По его словам, предприниматель должен соблюдать закон, «но не должен чувствовать прессинга еще и со стороны государства». «Это чрезвычайно важная сфера для того, чтобы укрепить нашу экономику. Поэтому я вас очень прошу обратить на это особое внимание и посмотреть на то, что можно сделать дополнительно в этой сфере, не нарушая, конечно, интересов наших граждан, не нарушая интересов тех людей, которые сталкиваются с той или иной деятельностью, вовлечены в ту или иную деятельность. Там, где уголовный контроль или определенное давление со стороны государства является избыточным, его надо устранять», — подчеркнул Владимир Путин.

У предпринимателей нет индульгенций

Высокий уровень экономической нестабильности, фиксируемый в настоящее время на международной арене, позволяет сделать вывод о том, что ситуация [с деловым климатом] может стремительно измениться, предположила в комментарии «Эксперту» член генсовета, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнения судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Дополнительное негативное воздействие на бизнес с «посттравматическим» санкционным стрессом постепенно нивелируется осознанием высокой значимости предпринимателя для общества и экономики.

Сегодня, как указала эксперт, на первый план выходит стремление обеспечить баланс частных и публичных интересов. Она также отмечает вовлеченность правительства в решение проблемы административного и силового давления, которое является серьезным стоп-фактором для развития экономики страны.

Речь идет о формировании нового типа взаимодействия бизнеса и власти: структура взаимоотношений трансформируется в формат открытого диалога, пояснила Екатерина Авдеева. В отличие от решения «точечных» проблем и «латаний» законодательства, эффект консолидации будет носить не рамочный или поверхностный характер, а будет направлен на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество без давления и перегибов на местах.

Запрос на стабильность в экономике воплотился в динамичных изменениях правил и регламентов, а также гибкости законодательства. То, что вчера было невозможно и предполагало правовую ответственность вплоть до уголовной (например, параллельный импорт), сегодня разрешено для удовлетворения потребностей субъектов экономики.

Но есть и обратная сторона медали: взятые предпринимателем «старые» обязательства не всегда могут быть выполнены в нынешних реалиях. Важно, чтобы правоприменитель учитывал особенности осуществления предпринимательской деятельности «на свой риск» (ст. 2 ГК РФ) и при том чувствовал защиту государства — как от противоправных действий со стороны лиц, мимикрирующих под бизнес, так и от силового давления. Главным маркером здесь станет применение гарантий, предусмотренных на стадии уголовного процесса для реальных субъектов предпринимательской деятельности, не используя формальные уловки для их неприменения, считает эксперт.

«Выступая на научных и экспертных площадках, мы всегда подчеркиваем, что предприниматель не обладает индульгенцией. Но в связи с тем, что дифференциация инкриминируемых экономических составов в большой части проходит по границе с гражданско-правовыми спорами, особенно когда речь идет о мошенничестве, очень важно, чтобы на период расследования всех фактов предприниматель не был в СИЗО, не был лишен возможности продолжать вести бизнес», — акцентировала внимание Екатерина Авдеева.

Существует другие меры пресечения, которые обеспечат невозможность сокрытия от следствия, добавляет она. Если предприниматель обладает всеми признаками реальной деятельности, он не захочет жить с клеймом «мошенника», «преступника» и будет заинтересован в том, чтобы следствие разобралось в ситуации, но без давления.

Деловой климат должен улучшиться

Инициатива президента о запрете судам продлевать арест фигурантам «экономических» дел, не подразумевает подводных камней и действительно выглядит, как акт гуманизации российского правосудия в отношении предпринимателей, подозревающихся или обвиняющихся в совершении преступлений экономической направленности, полагает адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Селютин и партнеры» Александр Селютин.

Однако, по его мнению, следует учитывать, что Минюстом и иными ведомствами уже поднимались данные вопросы, при этом за полгода не было внесено конкретных законодательных инициатив. А когда речь идет о бесконечных продлениях сроков предварительного следствия или, например, сроков содержания под стражей, на ум приходит вывод о том, что в судебной системе прочно закрепились механизмы содействия судами органам следствия.

По поводу искоренения избыточного давления в области уголовного контроля, заметил в беседе с «Экспертом» Александр Селютин, скорее всего, подразумеваются более гуманное назначение наказаний и вышеуказанные снисхождения на стадии следствия (сроки, меры пресечения, залог и так далее). На данном этапе в уголовной практике, как обратил внимание адвокат, нет продвижений в данном направлении. И пока не внесут реальные изменения в уголовно-процессуальный закон, полагаться на эти высказывания вряд ли имеет смысл.

Так или иначе, предложения Владимира Путина пока не носят законодательного характера, отметил в разговоре с «Экспертом» кандидат юридических наук, эксперт общественного движения «Информация для всех» Станислав Петровский. Это скорее пожелания к судьям. Соответственно, до принятия закона, изменяющего УПК РФ, влияние ограничится снижением количества продлений сроков ареста по предпринимательским делам. Для кардинального решения этой проблемы возможно введение правила, по которому арест предпринимателя применяется, только если он не внёс залог.

В целом же предприниматели являются движущей силой общества, поэтому указанные послабления, безусловно, улучшат деловой климат в стране. «На практике я часто сталкиваюсь с тем, что одни и те же действия бизнеса, связанные, например, с выпуском акций, могут быть признаны как инвестиционной деятельностью — всячески поддерживаемой государством, так и действиями, которые можно оспорить в арбитраже, а также могут познаваться недобросовестными и даже незаконными, имеющими признаки уголовно наказуемого деяния», — рассказал «Эксперту» генеральный директор Института корпоративных технологий Сергей Урескул.

В этой ситуации, прежде чем структурировать инвестиционную сделку, бизнесу приходится несколько раз все взвесить и очень осторожно подходить к вопросу привлечения инвестиций. А это сильно сдерживает развитие экономики. В рамках предложенных мер, уверен эксперт, ситуация все-таки должна поменяться в лучшую сторону.