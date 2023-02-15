Ралли рисковых активов разогнали не спекулянты, а регуляторы

Ралли акций и облигаций, идущее в этом году на многих рынках, способно было озадачить наблюдателей. Мировые центробанки – и в первую очередь ФРС – агрессивно борются с инфляцией, и это должно бы давить на котировки. Но налицо обратный процесс.

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