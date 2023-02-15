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Ралли рисковых активов разогнали не спекулянты, а регуляторы

Глеб Баранов
15 февраля 2023, 00:51

Ралли рисковых активов в этом году было заслугой не столько спекулянтов, сколько мировых регуляторов и в первую очередь – Банка Японии. В январе он скупил облигации на $291 млрд

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