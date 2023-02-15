Реальный эффективный курс рубля в январе упал на 6,7%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе снизился на 6,7%, при этом, по сравнению с январем прошлого года он вырос на 20,3%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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Индекс реального курса рубля к американскому доллару в январе упал на 4,5%, к евро — на 6,8%. За год курс рубля к доллару укрепился на 16,4%, по отношению к евро — на 17,3%.

Средний номинальный курс доллара в январе составил 69,23 рубля, курс евро — 75,79 рубля.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

