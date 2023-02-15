Россия усилила свои позиции на рынке атомной энергетики

Когда речь заходит о доходах российского бюджета, вполне справедливо в основном говорят о нефтегазовом секторе. Однако в энергетике есть еще один стратегически не менее важный сектор. Несмотря на санкции в энергетической отрасли, атомный экспорт России в 2022 году, по данным Bloomberg, вырос более чем на 20%. Атомный экспорт России, т.е. поставки российского ядерного топлива и технологий атомной энергетики, процветает не только в Азии и Африке, но и на других континентах. Мало того, атомный импорт Европы из России в прошлом году стал максимальным за три года. , И это при том, что Брюссель со дня на день объявит о введении уже десятого (!) после начала СВО на Украине пакета антироссийских санкций.
Атомный экспорт, конечно, очень прибыльный, но его важность измеряется не только и не столько в деньгах. Атомная энергетика – стратегическая отрасль. Каждый раз, когда «Росатом» строит в какой-нибудь стране новый атомный реактор, он не только приносит российской казне миллиарды долларов, но и усиливает влияние России на мировой арене, потому что речь идет не только о собственно строительстве АЭС, но и о подготовке специалистов, обслуживании реакторов и поставках ядерного топлива. Так что влияние России усиливается в этой стране не на год-два, а на десятилетия.
В отличие от большинства отраслей промышленности и в отличие от большинства стран после распада Советского Союза Москва продолжала инвестировать в развитие атомной энергетики. Поэтому нынешнее обострение отношений с Западом атомная энергетика России встретила во всеоружии. Конечно, США и Европа вовсе не забыли об атомной энергетике в санкционной войне против России. Они едва ли не с 25 февраля 2022 года хотели ввести санкции и против «Росатома», но его мощные позиции на международной арене заставили их передумать, потому что отказ от сотрудничества с ним крайне болезненно отразится на их атомных секторах.
Достаточно сказать, что на долю «Росатома» приходится пятая часть обогащенного урана, на котором работают 92 американских реактора. В Европе от «Росатома», подсчитал Bloomberg, зависит энергоснабжение 100 миллионов человек. То же самое можно сказать о десятках стран на других континентах. Причем, данные Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI), которыми пользуется Bloomberg, неполные, потому что они не учитывают сотрудничество «Росатома» с другими находящимися под санкциями странами, например, Ираном.
По данным RUSI, такие члены НАТО, как Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия, продолжили в прошлом году покупать ядерное топливо у «Росатома» несмотря на требования Киева прекратить сотрудничество с российским атомным гигантом. Мало того, 9 украинских атомных реакторов продолжают работать на топливе из России. Украина решила перейти на сырье американской энергетической компании Westinghouse Electric Co., но на полный отказ от российского ядерного топлива уйдет не менее 3-4 лет.
Болгария, Словакия и Финляндия тоже объявили о планах поменять поставщиков топлива для АЭС, но это едва ли существенно отразится на позициях «Росатома» в Европе, где они, пожалуй, самые прочные в Венгрии. Не удивительно, что Венгрия, кстати, не единственная из европейских стран, особенно активно настаивала на том, чтобы ядерное топливо было исключено из санкций. Германия, Польша и балтийские государства, напротив, настаивали на его включении в «черные списки».
По данным RUSI, поставки ядерного топлива в страны бывшего социалистического лагеря после 2019 года составляют почти 40% всего экспорта «Росатома». И все же быстрее всего растет атомный экспорт России не в Европе. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил в январе, что его компания сейчас ведет переговоры о новых проектах приблизительно с десятком стран. Причем, в 3-4 странах они близятся к завершению и подписанию контрактов.
«Росатом» не подчиняется введенным Министерством энергетики США правилам нераспространения. Так, например, он поставляет ядерное топливо и строит два атомных реактора в Индии (они должны начать работать в 2025 году), которая находится под западными санкциями за проведенные в 1974 году испытания ядерного оружия. «Росатом» поставил в прошлом году в Китай ядерного топлива на 375 млн долларов для реактора, который, по мнению Пентагона, работает в военных целях.
Ярким примером атомного экспорта России может служить Южная Африка, единственная пока атомная держава в Африке, которую на днях посетили главы МИД как России, так и США. Правительство ЮАР в январе 2023 года не стало продлевать соглашение с США, которые поставляли ядерное топливо для южноафриканских атомных реакторов, и тем самым открыли двери для «Росатома».