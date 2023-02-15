Россия усилила свои позиции на рынке атомной энергетики

Когда речь заходит о доходах российского бюджета, вполне справедливо в основном говорят о нефтегазовом секторе. Однако в энергетике есть еще один стратегически не менее важный сектор. Несмотря на санкции в энергетической отрасли, атомный экспорт России в 2022 году, по данным Bloomberg, вырос более чем на 20%. Атомный экспорт России, т.е. поставки российского ядерного топлива и технологий атомной энергетики, процветает не только в Азии и Африке, но и на других континентах. Мало того, атомный импорт Европы из России в прошлом году стал максимальным за три года. , И это при том, что Брюссель со дня на день объявит о введении уже десятого (!) после начала СВО на Украине пакета антироссийских санкций.

Атомный экспорт, конечно, очень прибыльный, но его важность измеряется не только и не столько в деньгах. Атомная энергетика – стратегическая отрасль. Каждый раз, когда «Росатом» строит в какой-нибудь стране новый атомный реактор, он не только приносит российской казне миллиарды долларов, но и усиливает влияние России на мировой арене, потому что речь идет не только о собственно строительстве АЭС, но и о подготовке специалистов, обслуживании реакторов и поставках ядерного топлива. Так что влияние России усиливается в этой стране не на год-два, а на десятилетия.