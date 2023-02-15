Bank of America: Россия может сохранить титул ведущего экспортера нефти

Российскому нефтяному сектору в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе уделяют особое внимание, потому что он дает российской казне основную часть доходов. Однако несмотря на многочисленные санкции в нефтяном секторе, считают экономисты в Bank of America (BofA), Западу не удалось исключить Россию из списка главных экспортеров нефти. Последние санкции – европейское эмбарго на поставки российских нефтепродуктов и потолок цен на них, разработанный G7, были введены немногим более недели назад, 5 февраля, поэтому судить об их эффекте еще рано. Однако уже сейчас многие специалисты прогнозируют, что и им не удастся поставить российских нефтяников на колени.

В прошлом году российским компаниям удалось довольно оперативно развернуть нефтяные потоки с запада на восток. Российская нефти на мировом рынке не стало меньше, она помогла создать ее избыток.