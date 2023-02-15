Bank of America: Россия может сохранить титул ведущего экспортера нефти

Российскому нефтяному сектору в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе уделяют особое внимание, потому что он дает российской казне основную часть доходов. Однако несмотря на многочисленные санкции в нефтяном секторе, считают экономисты в Bank of America (BofA), Западу не удалось исключить Россию из списка главных экспортеров нефти. Последние санкции – европейское эмбарго на поставки российских нефтепродуктов и потолок цен на них, разработанный G7, были введены немногим более недели назад, 5 февраля, поэтому судить об их эффекте еще рано. Однако уже сейчас многие специалисты прогнозируют, что и им не удастся поставить российских нефтяников на колени.
В прошлом году российским компаниям удалось довольно оперативно развернуть нефтяные потоки с запада на восток. Российская нефти на мировом рынке не стало меньше, она помогла создать ее избыток.
BofA приводит три главных фактора, которые помогли российской нефтянке удержаться на плаву. Во-первых, потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенный 5 декабря 2022 года странами G7 и Австралией, оказался выше рыночной цены на основную марку российской нефти – Urals. Это позволило российским нефтяным компаниям увеличить ее экспорт в небогатые страны. Конечно, западные эксперты, работавшие над потолком цен, не ошиблись с расчетами – они специально сделали первый потолок несколько выше рыночной цены, чтобы избежать резкого усиления энергетического кризиса, который наверняка бы случился, если бы экспорт российской нефти в декабре и январе резко сократился.
Второй фактор, по мнению BofA, решение ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, через 90 дней, т.е. 5 марта 2023 года. Это, естественно, позволило беспрепятственно доставлять российскую нефть покупателям три лишних месяца. И наконец, третий фактор. Сейчас российскую нефть, поставленную на Ближний Восток, Запад разрешил считать… ближневосточной.
К этим трем важным факторам, значительно облегчившим положение российских нефтяников, Bloomberg добавляет и их повышенную активность в 2022 году. Прошлый год оказался по количеству новых скважин максимальным более чем за 10 лет. Ударным трудом им удалось во второй половине прошлого года восстановить экспорт российской нефти почти до 11 млн бар./д.