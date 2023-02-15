Россия заставила Штаты продавать нефть из резервов

Цены на нефть упали в среду, 15 февраля. Они снижались вторую сессию подряд после того, как отраслевой отчет показал, что запасы сырой нефти в США выросли на 10,5 млн баррелей на прошлой неделе, а это намного выше рыночных прогнозов увеличения (321 тыс. баррелей). Инвесторы также оценили более «горячий», чем ожидалось, отчет по инфляции в США, который сигнализировал о том, что Федрезерву необходимо будет вновь повысить процентные ставки.

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Впрочем, для рынка есть и новости, более важные с точки зрения давления на нефтяные цены. Во-первых, правительство США объявило о планах высвободить дополнительные 26 млн баррелей нефти из стратегических запасов. А во-вторых, опасения по поводу предложения ослабли после того, как EIA заявило, что в марте ожидает рекордной добычи в семи крупнейших сланцевых бассейнах США.

В то же время, ОПЕК, сохраняя минимальный уровень цен, пересмотрела свой прогноз спроса на нефть на 2023 год на 100 тыс. баррелей в день, ссылаясь на более высокий спрос со стороны Китая. Кроме того, картель сократил прогноз поставок, заявив, что планирует придерживаться квот на добычу, установленных в конце прошлого года, до конца нынешнего.



Таким образом, на этой неделе нефть находится под давлением, несмотря заявления России о сокращении поставок из-за ужесточения санкций, а также игнорируя признаки того, что китайские нефтеперерабатывающие заводы наращивают объемы поставок по мере роста экономической активности в стране.

Тем не менее, направление движения в ближайшей перспективе выглядит скорее южным, чем северным, заявил Вишну Варатан, глава отдела экономики и стратегии Азии в Mizuho Bank Ltd., ссылаясь на ряд факторов — в том числе на более высокие ожидания по процентным ставкам. Во вторник ОПЕК заявила, что ожидает немного более жесткой конъюнктуры мирового нефтяного рынка, чем прогнозировала ранее.

За цену нефти снова бьются Восток и Запад

Мировой рынок нефти на прошедшей неделе снижался в рамках текущего диапазона консолидации, говорит аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent упала с 86,8 до 84,7 долл. за баррель. Цена WTI понизилась с 80,5 до 78,16 долларов.

Два важных фактора оказали влияние на рынок, полагает она. Минэнерго РФ сообщило о снижении добычи российскими производителями на 500 тыс. баррелей в сутки с марта 2023 г. В результате производство понизится примерно до 10,4 млн баррелей в сутки (с конденсатом) или до примерно 9,3 мбс без конденсата.

Также был принят закон о переходе на налогообложение российских производителей, исходя из стоимости Brent с учетом зафиксированного дисконта, который будет сужаться с апреля по июль. Это означает, что несмотря на цену, по которой будет происходить реальная продажа, российские компании будут платить налог по примерно установленной стоимости. В результате у них появился стимул продавать нефть дороже, сужая дисконты.

Это оказало значительную поддержку ценам и дало рынку сигнал о том, что дешевые поставки из России завершаются, объясняет Лукичева. В ответ США объявили о продаже из стратегического резерва еще 26 млн баррелей нефти, хотя ранее сообщали о завершении продаж. В последние недели коммерческие запасы нефти на внутреннем американском рынке продолжали расти, отражая снижение спроса, особенно в нефтепродуктах. Выпуск нефти из стратегического резерва не производился.

Вторым важным фактором стали данные по инфляции в США в январе, показавшие рост выше ожиданий. Это усилило ожидания рынка касательно продолжения роста процентных ставок ФРС США в ходе майского заседания и более жесткой денежно-кредитной политики в Штатах. Все это, в совокупности с вероятным выпуском нефти из резервов США, оказывало давление на цены.

В итоге, говорит Лукичева, можно предполагать, что открытие китайской экономики, снижение предложения со стороны России и повышение цен на российскую нефть, а также противодействие властей США, скорее всего, удержат цены на нефть в ближайшие месяцы в диапазоне консолидации.

Тратя резерв, не забывай о пополнении

О коридоре консолидации говорит и специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Такая динамика нефти, по его словам, объясняется сегодня сбалансированностью спроса и предложения. Отклонение к нижней или верхней границе коридора от 85 долларов происходит под влиянием различных новостей. В целом, рынок продолжает следить за открытием Китая, ожидая восстановления спроса, который мог бы привести к росту нефтяных котировок. Но пока явных признаков наращивания закупок со стороны КНР не наблюдается.

Вступили в силу санкции Запада против покупки российской нефти и нефтепродуктов, напоминает аналитик. В ответ на эти ограничения Россия запретила поставки сырья странам, принявшим эти условия, и объявила 10 февраля о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, начиная с марта. Новости такого рода создают ожидание снижения предложения на мировом рынке и толкают цены вверх.

Прошлую неделю «черное золото» закрыло ростом на 8,4%, достигнув 86,86 долл. за баррель Brent. Но уже на этой неделе ситуация изменилась, и котировки теряют около 2% с начала недели, снизившись до 84,7$ за баррель, напоминает эксперт. Давление на цены оказало заявление Министерства энергетики США, которое намерено продать 26 млн баррелей нефти из национального стратегического резерва. К тому же данные по инфляции в Штатах, опубликованные во вторник, показали, что в январе цены вновь выросли на 0,5%. Теперь ФРС придется повышать ставки до более высоких уровней, чем ожидали ранее, говорит Вавилов. На этом фоне доллар США укрепляется, оказывая давление на нефтяные цены. Не стоит забывать и о том, что высокие ставки в США могут привести к рецессии, которая вызовет резкое замедление спроса.

Главное, чего стоит опасаться тем, кто рассчитывает на рост нефти, — нарастающие ожидания рецессии в США и во всей мировой экономике. Именно они продолжат давить на котировки нефти. А вот если сценарий с мировым падением спроса не реализуется, то восстановление Китая и действия ОПЕК+ смогут отправить цены на нефть к уровням выше 100 долл. за баррель.

Пока же цены, по словам Вавилова, вероятно, останутся в своем коридоре и будут в среднем держаться около 84 — 85 долларов за баррель Brent. Не стоит забывать и о том, добавляет он, что в какой-то момент Штатам придется восполнять 180 млн баррелей нефти, которые они уже распродали из стратегического резерва. Это также увеличит спрос и вызовет рост цен.