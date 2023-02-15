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Рынок акций: в воздухе пахнет грозой

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
15 февраля 2023, 14:11

Инвесторы продолжают распродажи российских акций широким фронтом из-за возможности ухудшения геополитической ситуации на следующей неделе и негативного внешнего фона. Индекс Мосбиржи ушел ниже 2200 пунктов

Коллаж: Тамара Ларина