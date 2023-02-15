Вчера на вечерней сессии продажи российских акций продолжились, хотя и не такими высокими темпами, как утром. Индекс Мосбиржи 2 закрылся на минимуме, и это давало сигнал на продолжение снижения рынка сегодня утром. Так оно и произошло.
Рынок акций: в воздухе пахнет грозой
Инвесторы продолжают распродажи российских акций широким фронтом из-за возможности ухудшения геополитической ситуации на следующей неделе и негативного внешнего фона. Индекс Мосбиржи ушел ниже 2200 пунктов
Коллаж: Тамара Ларина
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