Швейцария исключила возможность конфискации российских частных активов

Минюст Швейцарии признал незаконной возможность конфискации находящихся в банках страны российских частных активов для направления этих средств на поддержку Киева.

«Рабочая группа под руководством министерства юстиции выступила с заключением о том, что конфискация российских частных активов идет вразрез с федеральной конституцией и существующим законным порядком», — указывается в пресс-релизе, опубликованном на сайте швейцарского правительства.

Отмечается, что Швейцария продолжит оказывать поддержку Украине.

Как пишет ТАСС, ранее 15 февраля постпреды стран Евросоюза одобрили создание рабочей группы для использования блокированных российских активов в восстановлении Украины. Накануне, 14 февраля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон анонсировал формирование такой группы, пояснив, что она определит, какие именно активы и в каких объемах имеются в Евросоюзе. Кроме того, ее членам предстоит решить, как юридически будет оформлено отчуждение и использование этих активов. Результаты работы группы будут представлены Совету ЕС, который будет принимать практические решения.