Сланцевая революция в газовом секторе США захлебнулась

В этом году цены на природный газ в США снизились на 46%. Приблизительно на столько же, пожалуй, снизилась активность в бурении новых скважин и подписание контрактов. По сравнению с тем, что было каких-то полгода назад, осенью 2022 года, когда спрос на газ достиг астрономических высот, ситуация кардинально изменилась.
Количество работающих буровых установок в первые шесть месяцев прошлого года выросло почти на 48% до 157, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes. Аналитики считают, что в феврале началось их падение. Сервисные фирмы Liberty Energy и Helmerich & Payne на днях предупредили, что им, не исключено, придется переместить оборудование, потому что производители возвращаются на богатые газом участки.
Газовые фьючерсы в США в среду, 8 февраля, продавались по 2,42 доллара за миллион британских термических единиц (МБТЕ) (25,4 доллара за тысячу кубов). Напомним, в августе 2022 года, на самом пике скачка цен, МБТЕ стоил немногим более 9 долларов, т.е. в 4 раза дороже. По итогам прошлого года средняя цена за год составила 5,46 доллара и стала самой высокой более чем за десятилетие.
Прогноз почти не изменился. Предстоящим летом специалисты энергетической компании Enverus прогнозируют цену на уровне 2,5 долларов за МБТЕ, что значительно ниже предыдущего прогноза (3,5 доллара). Для того, чтобы не дать объемам резервов газа превысить лимит на уровне 120 млрд м³, работы по заканчиванию скважин на Хейнесвильском месторождении должны уменьшиться приблизительно на 8%.
Снижение цены на газ замедлило процесс заключения сделок и угрожает ряду уже оговоренных приобретений, которые еще не доведены до конца, говорит Эндрю Диттмар, который отслеживает приобретения и слияния для Enverus.
Газ с доставкой в январе и феврале 2024 года продается по цене, немного превышающей 4 доллара за МБТЕ. Это, между прочим, значительно выше контрактов в те же месяцы в прежние годы.