Сланцевая революция в газовом секторе США захлебнулась

В этом году цены на природный газ в США снизились на 46%. Приблизительно на столько же, пожалуй, снизилась активность в бурении новых скважин и подписание контрактов. По сравнению с тем, что было каких-то полгода назад, осенью 2022 года, когда спрос на газ достиг астрономических высот, ситуация кардинально изменилась.

Количество работающих буровых установок в первые шесть месяцев прошлого года выросло почти на 48% до 157, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes. Аналитики считают, что в феврале началось их падение. Сервисные фирмы Liberty Energy и Helmerich & Payne на днях предупредили, что им, не исключено, придется переместить оборудование, потому что производители возвращаются на богатые газом участки.