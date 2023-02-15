США устроили взрыв на «Северных потоках» из-за страха, что Берлин отменит санкции против РФ — Херш

Вашингтон организовал диверсию на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».

Об этом в интервью газете Berliner Zeitung заявил американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, причиной решения устроить подрыв на газопроводах стал страх того, что экономическая война против РФ не давала Западу желаемых результатов, а в Европе боялись приближающихся холодов. «" Северный поток — 2" был приостановлен самой Германией, а не международными санкциями, и США опасались, что Германия отменит санкции из-за холодной зимы», — пояснил журналист.

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Он рассказал, что диверсия планировалась ближе к концу учений Baltops, которые проходили в июне 2022 года. «Но в последнюю минуту Белый дом занервничал. Президент сказал, что он боится это сделать. Он передумал и дал новые приказы, дающие возможность взорвать бомбы дистанционно в любой момент», — сообщил Херш.

Напомним, на минувшей неделе лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой рассказал о подготовке Вашингтоном взрывов на «Северных потоках». По его словам, летом 2022 года американские водолазы во время учений НАТО в Балтийском море подложили взрывчатку под трубопроводы, а осенью ее активировали представители Норвегии. В материале утверждается, что президент США Джо Байден обсуждал эту идею с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном более девяти месяцев. В Вашингтоне эти обвинения отвергают.