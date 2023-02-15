Технологический суверенитет России прирастет беспилотниками

На текущей неделе первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Андреем Белоусовым был дан старт началу формирования концепции национального проекта развития беспилотников. Правительственное совещание с участием производителей беспилотных авиационных систем (БАС), на котором обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием в нашей стране данной отрасли, прошло после того, как в день столетия российской гражданской авиации соответствующее поручение было озвучено президентом страны Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Со сделанным в дебюте мероприятия заявлением Андрея Белоусова о том, что в текущих реалиях создание отечественных БАС является одним из важнейших направлений для повышения уровня технологического суверенитета страны, трудно не согласится. Ведь, как ранее заметил Владимир Путин, беспилотная авиация —это настоящий катализатор так называемых сквозных технологий в таких областях, как навигация, связь, системы накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигателестроение, микроэлектроника и радиоэлектроника. Даже ход специальной военной операции на Украине подтверждает критическую важность развития данной индустрии в нашей стране.

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По словам Андрея Белоусова, запускаемый по поручению главы государства нацпроект должен стать основой для прорывного развития и консолидации ключевых отраслевых игроков. «В рамках этой работы мы должны открыть небо для беспилотников с точки зрения изменения регуляторики, а также создать технические средства контроля и управления движением беспилотников. Помимо этого, мы должны обеспечить мерами поддержки отечественных производителей — как самих беспилотников, так и производителей комплектующих — и рынок в целом», — подчеркнул первый замглавы российского кабмина.

Он добавил, что необходимо стимулировать спрос на услуги с использованием БАС в различных отраслях экономики, сформировать комплексный государственный заказ на беспилотники, организовать профильное образование и насытить отрасль кадрами, а также создать удобную систему сертификации беспилотников, а также обеспечить безопасность их использования.

Стоит отметить, что в части производства беспилотников важную роль призван сыграть Фонд развития промышленности, который, согласно заявлению первого заместителя главы Минпромторга РФ Василия Осьмакова, сделанного в ходе совещания, уже работает с первыми заявками от производителей. Кроме того, предусмотрена программа грантовой поддержки разработки комплектующих через Агентство технологического развития, в рамках которой будут установлены критерии для обеспечения высокого уровня локализации производства дронов.

Не осталось в стороне и Министерство экономического развития РФ. «Минэкономразвития в рамках механизма экспериментального правового режима (ЭПР) создаёт условия для апробации и последующего масштабирования инновационных технологий, в том числе беспилотных авиационных систем. В прошлом году запущены два таких ЭПР для доставки грузов дронами-беспилотниками в пяти регионах. Механизм ЭПР постоянно совершенствуется благодаря открытому диалогу с бизнесом и отраслевыми регуляторами. Увеличивается количество направлений, по которым может устанавливаться специальное регулирование, в том числе для проектов, использующих решения на базе искусственного интеллекта и больших данных. Готовы оперативно запускать новые ЭПР по использованию беспилотных авиационных систем в соответствии с задачами будущего нацпроекта», — констатировал заместитель Министра экономического развития Максим Колесников.

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Регуляторная база даст ключ на старт производству

Одним из ключевых моментов в контексте предстоящей организационной работы является то, что к ней непосредственным образом привлечены участники рынка — члены Ассоциация «АЭРОНЕКСТ», объединяющая ведущие российские государственные и коммерческие предприятия, занимающиеся разработкой и применением гражданских беспилотных авиационных систем. «Это, пожалуй, первый в российской истории развития беспилотной авиации прецедент, когда на высоком уровне для принятия решений о стратегии развития отрасли привлекают тех, кто составляет отрасль не объемом админресурса, а объемом рынка. Теперь все наши компании активно вовлечены в работу по формированию нацпроекта. К слову — три ключевые доклада на совещании у Андрея Белоусова сделали члены “АЭРОНЕКСТ”», — рассказали «Эксперту» в пресс-службе организации.

По мнению членов «Аэронекст» в контексте формирования нацпроекта сейчас стоит обратить первоочередное внимание на ряд острых вопросов. «Прежде всего, это регулирование применения. Беспилотники очень разнообразны по своим ТТХ и сценариям использования, уровни риска этих сценариев очень разные, а требования ко всем одинаковые. В мире давно ввели гибкие системы классификации по уровням риска, сделали возможной сертификацию в форме декларирования соответствия для малорисковых групп, это сразу простимулировало спрос. Под спрос оживилось производство. Ассоциация разработала и предложила в рамках одной из рабочих групп Минпромторга семиуровневую классификацию БАС. Когда эта классификация будет введена в воздушном законодательстве, многие требования и процедуры сразу выстроятся», — полагают в Ассоциации.

«Следующие два “якоря развития” — это контрольные просмотры и совместные полеты беспилотных и пилотируемых воздушных судов — интеграция. Концепция интеграции растянута до 2035 года, но у рынка уже сегодня есть решения и технологии, мы знаем, что делать сейчас и что в будущем. Была бы политическая воля», — отметили в «АЭРОНЕКСТ».

Между тем, к нацпроекту уже подключился еще один крупный игрок. Это АО «Концерн ВКО "Алмаз — Антей"». «Как Вы знаете, в соответствии с поручениями Президента России по вопросам развития беспилотных авиационных систем создана Правительственная комиссия по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Известно, что новая структура займется подготовкой согласованных предложений по реализации государственной политики в этой сфере и решению задач, связанных в том числе с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиационных систем, средств защиты от их противоправного применения, развитием инфраструктуры, необходимой для эксплуатации таких систем, подготовкой кадров, интеграцией беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ. При Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем создана и уже трудится рабочая группа из представителей заинтересованных федеральных органов власти, промышленности, науки. В состав этой группы вошли и наши представители», — рассказал «Эксперту» заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз — Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

Он отметил, что в Концерне в конце минувшего года создана и уже начала свою работу новая корпоративная структура — Координационный центр БАС. «Эта структура объединяет усилия предприятий промышленности, в первую очередь — предприятий, входящих в состав нашего холдинга, по работам, связанным с тематикой беспилотных систем. Если подробнее – это разработка, производство, внедрение и модернизация БАC, а также связанные с полётами беспилотных воздушных судов направления деятельности. Например, такие как обнаружение, идентификация, нейтрализация БПЛА. Указанная деятельность Концерна ведётся, в том числе, в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.10.2021 № 2806-р “Об утверждении Концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации и плана реализации Концепции в части развития технологий”. В частности, Концерном сейчас ведётся научно-исследовательская работа “Интегратор-БВС” по поиску путей интеграции БВС в единое воздушное пространство, которая находится на завершающей стадии», — заключил Дмитрий Савицкий.