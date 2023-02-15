Ценовых потолков на Западе прибавилось

Совет Евросоюза 22 декабря прошлого года после длительных дискуссий решил ввести ценовые ограничения на весь поставляемый в страны альянса природный газ, а не только российского происхождения, как это требовали горячие головы из стран Балтии и Польши. Механизм так называемого динамического потолка цен официально приведен к полной боевой готовности 15 февраля и должен действовать в течение одного года. Еврокомиссии при этом поручено оценить работу данного механизма с учетом объемов и цен поставок газа к 1 ноября этого года. Если потолок покажет в основном положительные результаты, то соответствующее поставление Совета ЕС может быть продлено и на весь 2024 год.

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При этом Еврокомиссия, а также Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) и Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) будут постоянно отслеживать и при необходимости пересматривать функционирование механизма коррекции цен.

Почему механизм коррекции цен назван динамическим?

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Дело в том, что коррекция цен запускается при одновременном соблюдении двух основных условий: цена газа продержится в течение трех дней на уровне €180 за Мвт/час ($2 тыс. за тысю кубов) и разница цен на хабе TTF и средней мировой цены СПГ составит более €35. В этих случаях запретам на минимум 20 дней подлежат все сделки по поставкам газа.

Правда, предусмотрено, что коррекция автоматически отключится, если стоимость газа окажется ниже €180 за МВт·ч в течение трех рабочих дней подряд. Ограничительный механизм также может быть отменен вручную, если в Еврокомиссии поймут, что на местном рынке появился угрожающий дефицит газа. Например, потолок уберут в случае роста спроса на 15% за месяц или на 10% в течение двух месяцев.

Кроме того, ЕК может оперативно «откатить» назад, если существенно упадет импорт СПГ — что весьма вероятно, как считают многие эксперты, уже в III квартале этого года из-за возвращения уровня спроса в Китае к весьма высоким показателям 2021 года.

Может, также ЕК учтен и факт снижения объема торгов на хабе TTF в Нидерландах. И это, кстати, более чем возможно. Недовольная антирыночными шагами ЕС британская энергетическая биржа ICE обещала 20 февраля запустить в Лондоне альтернативную ценовую площадку — для торгов месячными фьючерсами и опционами на TTF.

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Но этими сложностями ограничительный газовый механизм не исчерпывается.

Потолок цен накроет только фьючерсные контракты «на месяц вперед», «на три месяца вперед» и «на год вперед». То есть, он не коснется внебиржевых сделок, фьючерсов «на день вперед» и внутридневных (спотовых) контрактов.

Кого придавит европейский потолок

Динамический потолок газовых цен в Брюсселе решили возвести с целью ограничения пиков цен на газ и для обеспечения безопасности поставок и стабильности рынка в ЕС. Действительно, начиная со второй половины 2021 года в Европе стал формироваться дефицит газа по причине значительной ценовой премии на СПГ в странах Восточной Азии. Цены пошли резко вверх. В чем почему-то Международное энергетическое агентство (МЭА) пыталось обвинить «Газпром». Например, глава агентства Фатих Бироль в декабре 2021 года заявлял о необходимости существенного увеличения поставок «Газпрома» помимо долгосрочных контрактов. Но этого «Газпром» даже при тех технических возможностях прокачки («Северные потоки» еще взорваны не были) сделать не мог, так как его ПХГ в Европе были к тому времени практически до предела заполнены и законтрактованы под долгосрочные контракты. Известные события в прошлом году доводили цены на газ почти до $4 тыс. за тыс. кубометров. В августе цены выросли на 1000% по сравнению с предыдущим десятилетием.

Вполне естественно, ценовые скачки ударили по экономике ЕС, увеличив финансовую нагрузку на потребителей энергии, и способствовали росту инфляции, достигавшей в ряде стран ЕС двухзначных величин.

Так, по расчетам МЭА, странам Европы (включая Британию и Норвегию) пришлось с середины 2021 года дополнительно направить на стабилизацию энергетического рынка до 800 млрд евро. Совету ЕС пришлось также принять решение о сокращении на 15% потребление газа с августа 2022 года по 1 апреля 2023-его. По разным оценкам, удалось уменьшить использование газа на 9-10% к 1 января. Но процесс продолжается. И прежде всего, за счет падения промышленного энергозатратного производства. Окончательных данных пока нет. Но европейские СМИ сообщали о массовых приостановках на предприятиях, производящих минеральные удобрения, металлы, стекло, керамику и бумагу.

В результате, во многом из-за торможения промышленности, цены на газ в этом году пошли резко вниз — до $570 за тыс. кубов трубного газа и $530 — СПГ.

Впрочем, свою лепту в снижение цен внесли, конечно, другие факторы: рост на 60% поставок СПГ (в основном из США), замена газа на уголь, теплая зима, запасы под завязку в ПХГ и даже увеличение ветренных дней, что обеспечило рост доли ВИЭ.

Не удивительно, что, по-существу, антирыночные метания ЕС не встретили одобрения не только среди многих экспертов, но и европейских промышленников.

Так, глава германской энергетической компании RWE Маркус Креббер неоднократно предупреждал, что потолок цен на газ не будет работать — это иллюзия, что «мы сможем сдержать цену на газ». Эта позиция в целом поддерживается в германском промышленном союзе BDI.

Падение газовых цен в этом году вообще ставит под сомнение внедрение динамического потолка. Как можно оценить его эффективность, когда его предельное значение в $2 тыс. за тыс кубов сейчас кажется никогда уже недостижимым?

Европейское Агентство по сотрудничеству энергетических регуляторов задается именно таким вопросом. В конце января в агентстве сообщали, что не видят влияние решения о принятии механизма коррекции цен на газ в Евросоюзе на его стоимость, так как вступление лимита в силу совпало со снижением цен по сравнению с 2022 годом.

Более того, многие эксперты уверены в том, что совпадение двух условий — стоимости средне- и долгосрочных фьючерсов и превышения на 35 евро цен на СПГ — технически просто невозможно.

Таким образом, динамический ценовой потолок на газ может и не понадобится в обозримом будущем для сдерживания цен. Но в любом случае разрушительно подействует на рыночные процессы ценообразования. Более того, может образоваться «серый» сегмент европейского газового рынка, так как механизм коррекции цен не распространяется на внебиржевые сделки.

В конечном итоге, потолок может сыграть и на повышение котировок, как бы это сейчас не казалось несбыточным.

Дело в том, что при замораживании сделок в случае достижения рубежа в $ 2 тыс. на целых 20 дней, газ в значительных объемах будет торговаться в обозначенной выше «серой» зоне. И реальная цена поставок может быть любой. Такой сценарий тем более может стать актуальным при возврате былого спроса на СПГ в Китае.

Что же касается российского ответа на очередной (четвертый по счету после нефтяных) европейский ценовой потолок, то его высказал вице-премьер Александр Новак. По его предупреждению, Россия считает введение ценового потолка на газ в Европе политическим, а не экономическим решением и эта мера может привести лишь к дефициту газа в регионе.

Точку поставил президент Владимир Путин. Если потолок цен на газ в ЕС будет нарушать контракты «Газпрома», Россия подумает, обязана ли она их исполнять.