В Центробанке создали департамент организации международных расчетов

В Банке России с 15 февраля начал работать департамент организации международных расчетов, который будет заниматься в том числе вопросами перехода на расчеты в национальных валютах и развитием трансграничных операций. Его возглавил Михаил Ковригин, который ранее был директором департамента стратегического развития финансового рынка, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций в отношении России. Среди них развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций», — сообщили в ЦБ.

Кроме того, регулятор принял решение о создании с 15 февраля департамента сотрудничества с международными организациями на базе департамента международного сотрудничества, который планируется упразднить до 1 сентября 2023 года.

