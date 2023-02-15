Владислав Овчинский: в ОЭЗ Москвы будут выпускать 400 тысяч пластиковых паллет в год

Инновационные облегченные пластиковые палеты с улучшенной конструкцией будут выпускать в особой экономической зоне Москвы. Производством займется резидент ОЭЗ, компания «Легопласт», которая планирует изготавливать 400 тыс. единиц продукции в год. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Компания начала работу на площадке ОЭЗ Москвы в конце 2022 года и уже осваивает новый вид продукции: инновационные пластиковые паллеты, которые имеют улучшенную конструкцию. Для этой цели резидент столичной ОЭЗ закупил и установил новую производственную линию. Предприятие готово выпускать в год свыше 400 тысяч единиц продукции», – пояснил Овчинский.

Паллеты обладают особой конструкцией, удобной при загрузке и транспортировке. Их используют на агропромышленных, сельскохозяйственных производствах, а также на оптовых базах, в складских комплексах, логистических центрах, магазинах и на маркетплейсах. Новые формы паллет запатентованы.

«Такие паллеты весят в разы меньше обычных, а параметры по нагрузке у них остаются такими же. Облегченная конструкция значительно удешевляет изделие. Уникальная геометрия позволяет плотно штабелировать стопки паллет, эффективно используя пространство транспорта, так как при обратной транспортировке их можно вставлять друг в друга», – сообщил генеральный директор компании «Легопласт» Владимир Штылев.

Дизайн верхней части паллеты имеет бортики, которые позволяют ящикам не соскальзывать. На конструкции также предусмотрены зоны для маркировки, добавил гендиректор. Изделия могут быть полностью переработаны. По сравнению с деревянными конструкциями новые паллеты полностью герметичны, не гниют, не впитывают влагу, их можно продезинфицировать. Срок службы инновационных изделий составляет не менее 10 лет.

«Благодаря современной инфраструктуре площадки «Печатники» компания смогла начать выпуск изделий строго по графику, полностью сфокусировав внимание на производственном процессе. Предприятие арендует помещения площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Резидент инвестировал в производство более 200 миллионов рублей и создаст в перспективе около 50 рабочих мест. На новой продукции резидента будет размещен логотип «Сделано в ОЭЗ «Технополис Москва», – отметил гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Производство паллет в Москве позволит снизить долю подобных иностранных изделий, пояснили в городской мэрии. Полиэтилен низкого давления высокой плотности, из которого изготавливают поддоны, также полностью произведен в России, добавили в пресс-службе.