Все меры поддержки инвестпроектов в России объединили на единой платформе

Минэкономразвития запустило информационный ресурс, где собраны 16 наиболее востребованных мер поддержки для реализации инвестпроектов в России. С ними можно подробно ознакомиться, при помощи фильтров и типовых сценариев подобрать меры под конкретный инвестпроект и тут же подать заявку, сообщили в пресс-службе министерства.

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В частности, на сайте invest.economy.gov.ru подробно рассказывается о действии соглашения о защите и поощрении капиталовложений, государственно-частном партнерстве, инвестиционной тарифной льготе и механизме реструктуризации бюджетных кредитов. В разделе финансирования описывается механизм поручительств ВЭБ.РФ, инвестирования средств ФНБ, зонтичных поручительств от «Корпорации МСП», а также, как работает Фабрика проектного финансирования, программа льготного кредитования субъектов МСП и какие меры поддержки оказывает «Кавказ.РФ». Кроме того, объясняются преференции территорий опережающего социально-экономического развития и ОЭЗ. Отдельный раздел посвящен инвестициям в регионы, где указаны приоритетные направления и ключевые сферы для инвестирования, а также региональные меры поддержки и контакты лиц, за нее ответственных.

«При помощи фильтров можно подобрать меры под конкретный инвестпроект, с учетом вида деятельности, объема инвестиций, территориального расположения. В каждой карточке инструмента указано, как ей воспользоваться, есть ссылки на нормативную документацию, контакты ответственных сотрудников. Кроме того, меры сгруппированы под конкретные бизнес-сценарии: от строительства агропромышленного комплекса до открытия IT-компании», — отметил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов.

В ближайшее время ресурс предполагается дополнить рядом отраслевых мер поддержки и инструментами для международного продвижения проектов.