Вышла новая книга «Пиши как боженька. Учимся у мастеров слова»

Зачем читать: Книга «Пиши как боженька. Учимся у мастеров слова» — о творчестве, вдохновении и писательском мастерстве. На примерах текстов великих мастеров художественного слова научитесь, как победить страх «белого листа» и другие страхи творческих людей, как овладеть конкретными инструментами, чтобы создать текст, который обязательно станет началом вашего большого творческого пути.

Для кого: Книга Надежды Феденко «Пиши как боженька. Учимся у мастеров слова» адресована писателям; тем, кто ведёт свой блог в соцсетях; тем, кто испытывает трудности в написании текстов; ценителям литературы, для которых читать также важно, как и дышать. Книга доступна в бумажном, электронном https://www.litres.ru/ nadezhda-fedenko/pishi-kak- bozhenka-uc… и аудиоварианте (читает артист театра и кино Алексей Бояджи). Аудиоверсия — по этой ссылке.

Цитата из книги: «Всякий раз, когда мы мучаемся очередным страхом «белого листа», дрожим над синтаксисом, вновь и вновь удаляем из ворда или гуглдокса первое предложение, мы чувствуем беспомощность и отчаяние перед громадой будущего текста.

Раздражение и злость, что не получается сразу и хорошо, а лучше сразу, хорошо и много. Стыд и неловкость за свои корявые тексты, которые никто никогда не прочитает, а если и прочитают, то обязательно публично засмеют, разве можно «со свиным рылом в калашный ряд», где ты, а где великЫй русскЫй роман? Поэтому сворачивай-ка ты, матушка, свою лавочку, и займись чем-нибудь общественно полезным. Знакомо?»

Об авторе: Надежда Феденко - филолог, журналист, автор и ведущая подкаста о культуре «Ночное», сотрудничает с федеральными и региональными СМИ.