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«Яндекс» нашел, что сказать о будущем

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
15 февраля 2023, 18:44

Результаты «Яндекса» оказались в целом лучше ожиданий аналитиков. На непродолжительное время это вывело акции компании в число лидеров дня. Однако баланс недостаточно хорош для среднесрочного роста бумаги.

Коллаж: Тамара Ларина