По итогам прошлого года выручка «Яндекса» выросла на 46% (в том числе за 4 квартал 2022 г. относительно 4 квартала 2021 г. — на 49%), а скорректированный показатель EBITDA — на 100% (+77% за последний квартал), свидетельствуют данные компании. Это оказалось немного лучше ожиданий аналитиков.
«Яндекс» нашел, что сказать о будущем
Результаты «Яндекса» оказались в целом лучше ожиданий аналитиков. На непродолжительное время это вывело акции компании в число лидеров дня. Однако баланс недостаточно хорош для среднесрочного роста бумаги.
Коллаж: Тамара Ларина
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