«Яндекс» нашел, что сказать о будущем

По итогам прошлого года выручка «Яндекса» выросла на 46% (в том числе за 4 квартал 2022 г. относительно 4 квартала 2021 г. — на 49%), а скорректированный показатель EBITDA — на 100% (+77% за последний квартал), свидетельствуют данные компании. Это оказалось немного лучше ожиданий аналитиков.

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