Зарубежные литературные бестселлеры будут выходить в РФ в виде изложений

Отечественные издатели задумались о том, чтобы обходить ограничения на выпуск международных бестселлеров в России с помощью саммари — пересказа текста без прямого цитирования.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что издательство «Эксмо-АСТ» готовится выпустить таким образом мемуары принца Гарри «Spare» («Запасной»), которые выйдут 16 февраля в аудио- и электронном форматах и в печатном виде — в конце месяца. Другой вариант — в формате аудиокниги от издательства Smart Reading — представит 15 февраля «ЛитРес». Penguin Random House, которому принадлежат права на книгу, ушло с российского рынка в прошлом году, после начала СВО.

Как рассказал гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев, «в саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком». Топ-менеджер пояснил, что составители пересказов «опираются на закон о цитировании». Он отметил, что проект рассматривают как «стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен, и как альтернативу принудительной лицензии».

По словам издателей, сейчас формат саммари стал особенно актуален, и причина этому не только в ограничении прав. «У читателей все меньше времени, чтобы читать или слушать тот или иной нон-фикшн целиком»,— заявил директор департамента по развитию контента группы «ЛитРес» Евгений Селиванов.

Уточняется, что далеко не все издатели считают использование саммари удачной идеей, указывая на то, что по сути это является «серой схемой» и «завуалированным пиратством» и опасаясь разрыва отношений с правообладателями.