Акции дня: бумаги «Мечела» выросли на фоне сделки

Котировки компании «Мечел» торговались в плюсе на Мосбирже в четверг, 16 февраля. За день обыкновенные акции подорожали на +2,52% до 118,57 рублей, а привилегированные акции на +3,89% до 153,75 рублей за штуку

Трейдеры ускорили покупку акций на фоне сообщения о крупной сделке в компании, которая превышает 25% балансовой стоимости активов общества. Как уточнил СМИ представитель «Мечела», сделка проведена в рамках оптимизации кредитного портфеля. Более подробной информации не озвучивалось.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,58% до 2153,96 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,90% до 906,71 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 18:52 мск составила 85,41 долларов за баррель (+0,04%). Российская валюта слабела– 74,80 руб. за доллар.