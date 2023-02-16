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ФРС вырастила S&P 500 конкурентов

Глеб Баранов
16 февраля 2023, 11:41

Рост индекса S&P 500 на фоне падения казначейских векселей привел к тому, что они впервые c 2001 года стали полноценными конкурентами по доходности. И это не лучший сигнал для американских акций.

Коллаж: Тамара Ларина