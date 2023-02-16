Вчера американские акции смогли закрыть день в небольшом плюсе, несмотря на то, что статистика этому совсем не способствовала. Вышедшие данные были типичными хорошими новостями из числа тех, что во времена циклов подъема ставки принято считать плохими, реагируя на них продажами акций.
ФРС вырастила S&P 500 конкурентов
Рост индекса S&P 500 на фоне падения казначейских векселей привел к тому, что они впервые c 2001 года стали полноценными конкурентами по доходности. И это не лучший сигнал для американских акций.
Коллаж: Тамара Ларина
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