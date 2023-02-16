ФРС вырастила S&P 500 конкурентов

Вчера американские акции смогли закрыть день в небольшом плюсе, несмотря на то, что статистика этому совсем не способствовала. Вышедшие данные были типичными хорошими новостями из числа тех, что во времена циклов подъема ставки принято считать плохими, реагируя на них продажами акций.

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