Хаос в небе над Германией

Эту неделю Deutsche Lufthansa AG сильно лихорадит. Первые два дня прошли без происшествий. Проблемы начались в среду, когда в небо не поднялся ни один авиалайнер крупнейшей немецкой и европейской (по количеству самолетов) авиалинии. Причиной вынужденной забастовки стали рабочие, которые повредили 4 электрических кабеля на глубине 5 метров на окраине Франкфурта, рядом с аэропортом, и вывели из строя IT-системы. В четверг компания вернулась к обычному режиму работы, но уже на пятницу, 17 февраля, профсоюз Verdi назначил забастовку в 7 главных аэропортах Германии, включая самые крупные: в Мюнхене и во Франкфурте. Забастовка будет носить предупредительный характер. Сейчас между администрацией авиалинии и сотрудниками идут переговоры о повышении зарплат и улучшении условий труда. Требование значительного повышения зарплат профсоюз объясняет высокими ценами на электроэнергию и газ, а также рекордной инфляцией, которые очень дорого обходятся для трудящихся.

Профсоюз Verdi намеревается создать в Германии на один день хаос, чтобы показать, к чему может привести неудача переговоров. Во Франкфурте, крупнейшем аэропорту ФРГ, к примеру, на работу выйдут только сотрудники отдела чрезвычайных ситуаций. По пятницам обычно через Франкфуртский аэропорт проходит более тысячи рейсов приблизительно со 120-130 тыс. пассажиров. Ожидается, что большинство рейсов 17 февраля будет отменено.