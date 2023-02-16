Долги американцев бьют рекорды

Как сообщил в четверг Федеральный резервный банк Нью-Йорка, объем потребительских долгов в США обновил по итогам 2022 года свой рекорд. Он достиг $16,9 трлн, увеличившись за год на $1,3 трлн.

За прошлый квартал долги американских домохозяйств выросли на $394 млрд. Это самые высокие темпы их роста за последние 20 лет.

Прирост задолженности по кредитным картам американцев в декабре был самым большим с 1999 года, когда ФРБ Нью-Йорка начал регистрацию этих данных. При этом доля просроченных долгов по ним за квартал подскочила на 0,8 процентных пункта до 4%.

Доля ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, выросла до 0,57%. По автокредитам она увеличилась на 0,6 процентных пункта до 2,2%.

Большая часть прироста долга потребителей связана с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС, поднявшей ставку с околонулевых значений в марте прошлого года до более чем 4% к концу декабря. Соответственно, самыми быстрыми темпами с 1980-х годов росли и ставки по потребительским и иным кредитам.

«Долги по кредитным картам значительно выросли в четвертом квартале, в то время как по ипотечным кредитам и автокредитам они росли более умеренными темпами, отражая активность, соответствующую допандемическим уровням, — заявил советник по экономическим исследованиям ФРБ Нью-Йорка Уилберт ван дер Клаау. — Хотя исторически низкий уровень безработицы в целом поддерживал финансовую устойчивость потребителей, упорно высокие цены и растущие процентные ставки могут стать испытанием способности некоторых заемщиков погашать свои долги».

