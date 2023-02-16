Доллар США: еще не вечер

Доля доллара США в международных расчетах в январе 2023 года составила 40,12%, снизившись на 1,77 процентного пункта. В декабре 2022 года доля она составляла 41,89%, передает ТАСС со ссылкой на данные международной системы SWIFT.

Согласно данным SWIFT, в феврале 2022 года на американскую валюту приходилось 38,85% проводимых международных расчетов. В марте ее доля начала расти и достигла 41,07%. Наибольшим ее значением за прошедший год был показатель августа — 42,63%, к декабрю он опустился до 41,89% и продолжил снижаться с началом 2023 года.

Тем не менее, доллар продолжает занимать лидирующее место в рейтинге самых популярных валют для международных расчетов. По данным международной системы, на втором месте в январе 2023 года оказался евро, замыкает тройку лидеров британский фунт. В пятерку вошли японская иена и китайский юань. В январе 2023 года по сравнению с декабрем доля евро выросла с 36,34% до 37,88%, фунта — с 6,08% до 6,57% а иены — с 2,88% до 3,15%. В то же время доля юаня сократилась с 2,15% до 1,91%.

В действительности, на коротком временном отрезке колебания доли (и роли) доллара не укладываются в тенденцию. Но она есть, и особенно заметна при оценке использования доллара странами мира в качестве валютных резервов.

Тенденции дедолларизации видны уже длительное время, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Снижалась доля американской нацвалюты и в международных торговых расчетах, и в золотовалютных резервах стран. А вот азиатские валюты усиливали свое присутствие.

По данным Михаила Зельцера, на начало года 2022 года доля доллара США в международных резервах составляла 58,8%, что стало минимальным показателем за последние 27 лет. Вес доллара в международных резервах неуклонно снижается. В 2001 года его доля превышала 70 процентов, а в начале 70-х годов прошлого века было все 85%.

Причина, считает эксперт, в инфраструктурных рисках западных валют, становящихся токсичными в эпоху обширного санкционного давления. Под ограничения попадают и Россия, и Китай. Да и многие другие страны сталкиваются с угрозами вторичных санкций от недружественных нам стран при их нормальном взаимовыгодном сотрудничестве с российской экономикой.

Конечно, говорит Михаил Зельцер, мировой статус доллар не утратит, но его вес и дальше будет снижаться. Страны просто пытаются снизить риски. В любой момент долларовые резервы могут быть заблокированы, прецедент-то уже есть.

Дедолларизация будет продолжаться, но не быстро, уверен Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. По его мнению, в ближайшие 2-3 года доля доллара в международном платежном обороте и международных резервах будет оставаться примерно на том же уровне, что и сейчас: около 40% по обороту и 60% по резервам. Безусловно, будут происходить колебания в ту или иную сторону, но в пределах 2%-3%.

Это связано со стойкостью ФРС США в борьбе с инфляцией, полагает аналитик, обращая внимание на китайский юань, доля которого упала ниже 2%. Еще два года назад китайской валюте предрекали «большое будущее», называя ее главным конкурентом доллара. На деле все оказалось не так.

И, как полагает Станислав Бовт, прогнозы экспертов и аналитиков, что Китай в ближайшее время останется локомотивом мировой экономики, сильно преувеличены. Слишком много в Поднебесной накопилось внутренних проблем. Но вполне естественно, что в перспективе 10-15 лет доля доллара будет падать. Это будет обусловлено структурной перестройкой экономик сырьевых стран, так как зависимость от энергоресурсов, считает эксперт, будет снижаться.

По причинам конфликтов с США и желания усилить свою независимость ищут альтернативы расчетам в долларах страны Латинской Америки, отмечает политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Расчеты с Китаем в национальных валютах ведут Россия, Индия, Япония, Турция, Иран. И уже перешли на расчеты в рублях страны ЕАЭС.