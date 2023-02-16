Долларовые войны: Австралия vs США

Австралийский доллар опустился по отношению к доллару США до отметки 0,695, резко отступив от предыдущих максимумов после того, как более сильный, чем полагали, отчет по индексу потребительских цен в Америке усилил ожидания, что Федеральной резервной системе необходимо будет продолжать повышать процентные ставки, чтобы снизить инфляцию.

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Однако австралийская валюта по-прежнему поддерживается мнением инвесторов, которые полагают, что со стороны Резервного банка Австралии последует дальнейшее ужесточение монетарной политики. Последнее заявление РБА о денежно-кредитной политике показало, что регулятор пересмотрел свои прогнозы по темпам инфляции на этот год в сторону повышения, заявив, что ценовое давление распространяется на услуги и заработную плату.

В заявлении также дается ориентир на еще как минимум два повышения ставок в ближайшие месяцы и возможное третье, если инфляция останется повышенной. В текущем феврале РБА уже пошел на повышение ставки на 25 базисных пунктов, подняв ее в совокупности на 325 базисных пунктов с мая 2022 года и доведя стоимость заимствований до 10-летнего рекорда 3,35%.

«На данный момент “австралиец” все еще ограничен диапазоном, но, безусловно, ситуация начинает все больше и больше походить на то, что предпочтение инвесторов будет отдано доллару США, — считает Кристофер Льюис, аналитик FXEmpire. — Австралийский доллар сильно зависит от сырьевых рынков и, конечно же, от глобального роста экономики. Нужно наблюдать за всей картиной, чтобы получить представление о том, куда эта валюта будет двигаться дальше. Проще говоря, если рынок будет склонен к риску, «австралиец» восстановится. Но если мы получим огромное снижение аппетита к риску, он упадет».

В четверг утром, как отметил в комментарии «Эксперту» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, вышли данные по рынку труда Австралии за январь. Безработица достаточно неожиданно поднялась до 3,7% при предыдущем показателе и прогнозе 3,5%. Количество занятых снизилось на 11,5 тысяч, хотя предполагалось их увеличение на 20 тысяч. Данные свидетельствуют о недостаточном потенциале подъёма экономики.

Это привело к локальному небольшому ослаблению австралийского доллара к американскому с 0,6907 к 0,6870, констатировал эксперт. Впрочем, практически сразу он был «выкуплен» и поднялся выше уровня открытия. Дело в том, объясняет аналитик, что пара AUD/USD, как и иные «мажоры», ориентируется прежде всего на доллар США. А он в начале дня несколько ослабел в естественной коррекции после взлёта накануне, когда он поднялся к австралийцу с 0,6990 к 0,6910. В целом его успехи в последние дни связаны с сильными показателями по экономике США — занятости и росту ВВП.

Вот и 15 февраля данные по розничным продажам зафиксировали их увеличение сразу на 3% в январе месяц к месяцу, при прогнозе 1,8% и предыдущем значении минус 1,1%. В то же время инфляция снизилась недостаточно, до 6,4% в январе с 6,5% месяцем ранее. Всё это в совокупности привело к ожиданиям и самой возможности дальнейшего повышения ставки ФРС США с нынешних 4,75% до 5,25%, а то и выше в ближайшие месяцы.

Австралия же имеет и более высокую инфляцию (7,8%), и более низкую ставку (3,35%). По словам Марка Гойхмана, это делает сопоставление двух валют и их перспективу преимущественной для доллара. Резервный Банк Австралии, хотя и поднял в феврале ставку, обладает меньшими возможностями для дальнейшего её повышения из-за скромных темпов роста экономики. Таким образом, вероятно сохранение более высоких и показателей США, и процента центробанка. А это является явным фактором для дальнейшего ослабления пары AUD/USD.

Сейчас с технической точки зрения данную пару поддерживает сильный уровень 0,6860, не раз останавливавший её снижение с начала 2023 года. При его преодолении, уверен аналитик TeleTrade, движение вероятно к следующему важному рубежу 0,6670-0,6730.

Достигнув летних максимумов предыдущего года, пара AUD/USD не смогла преодолеть сильный уровень продаж от отметки 0,7135 и опять начала снижаться, подтвердил финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. В настоящий момент AUD/USD торгуется на уровне 0,6871.

В самом деле, после выхода данных о потребительской инфляции за январь фактический рост цен на американском рынке составил 6,4% превысив прогнозное значение в 6,2%, что может послужить причиной ужесточения кредитно-денежной политики со стороны ФРС США. Это также отразилась на ослаблении австралийского доллара. Протестировав уровень 0,7, паре AUD/USD не удалось удержаться выше, и последовали продажи.

С 6 февраля валютная пара находится в коридоре и торгуется от 0,6865 до 0,7010 и в настоящий момент приблизилась к нижней границе. Возможно, некоторое время движение в коридоре продолжится, предположил в комментарии «Эксперту» Антон Кольцов. Но учитывая вышедшие американские данные о потребительской инфляции, а также тот факт, что продажи в паре AUD/USD в августе от уровня 0,7135 привели к минимальным значениям в октябре прошлого года (0,6170), стоит ожидать продолжения тенденции ослабеления австралийского доллара в ближайшей перспективе к уровню 0,6700.

Резервный банк Австралии постепенно повышает ключевую ставку, и обычно прогноз соответствует фактическим значениям, что не приносит особых сюрпризов. В долгосрочном плане, предположил Антон Кравцов, валютная пара AUD/USD будет находиться в широком боковике от 0,6700 до 0.7135. При пробитии вниз, следующим уровнем покупок станет 0,6550, а если пробитие произойдет наверх, то продажи будут от уровня 0,7470.