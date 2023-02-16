Серия книг про девочку Асту-Ураган, которая умеет перемещаться в пространстве с помощью ветра, полюбилась многим юным читателям. В новой части героиня отправляется в необычное путешествие во времени вместе со своим другом Алешей. Готовясь к игре «Что? Где? Когда?», ребята погружаются в историю и узнают любопытные факты о двух столицах.

Маршрут Аста – Ураган в двух столицах стал частью проекта «Два города – миллион впечатлений», который Мостуризм реализует совместно с Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Детям и взрослым будет интересно составить компанию очаровательным первооткрывателям Асте и ее другу, посетить достопримечательности, описанные в книге, а также узнать интересные факты об истории двух столиц.

Например, путешествуя по Московскому маршруту юные исследователи смогут увидеть творения архитектора Алексея Щусева, побывать в Московском зоопарке и познакомиться с его обитателями, прогуляться по центру столицы, посетить современный парк Зарядье и сделать запоминающиеся фото на парящем мосту.

А в Санкт-Петербурге путешественники посетят знаковые места северной столицы, например, Петропавловскую крепость, увидят знаменитый Крейсер «Аврора», познакомятся с шедеврами Эрмитажа и отправятся на Остров фортов в Кронштадте.