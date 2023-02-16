Экс-депутат Рады заявил о попытках Зеленского спровоцировать Путина на ядерный удар по Украине

Несмотря на очевидную нецелесообразность весеннего наступления на Крым, президент Украины Владимир Зеленский будет продолжить забрасывать своих военных в «мясорубку» на Донбассе.

Об этом в своём Telegram-канале написал бывший депутат Верховной рады оппозиционный украинский политик Илья Кива. По его мнению, глава «незалежной» хочет спровоцировать российского лидера Владимира Путина, который считает полуостров своим детищем, на применения тактического ядерного оружия.

Он напомнил, что Киев атаковал Крымский мост, символ присоединения к России. Затем была захвачена Киево-Печерская лавра, святыня православия.

«Теперь наступление на Крым - как акт разрушения идеологии и концепции Путина о воссоединении русских земель. Клоун жизнями украинского народа компенсирует свои личные комплексы. Еще раз говорю: Зеленский делает все, чтоб спровоцировать применение ТЯО по Украине», – резюмировал оппозиционный украинский политик.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам Кивы, резидент Зеленский попросил у США химическое оружие для последующего применения в Донбассе.

«Зеленский запросил у Вашингтона срочно предоставить для ВСУ химическое оружие, которое киевский режим собирается использовать на Донбассе», – утверждал Кива.

Как пояснил он, у украинских властей паника, и они могут не ограничится терактом на Запорожской АЭС.