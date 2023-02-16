«Газпром нефть» в 2023 году установит на свои автозаправки 35 модулей для зарядки электромобилей

Компания «Газпром нефть», которая в 2022 году начала устанавливать на своих АЗС сверхскоростные зарядные станции для электромобилей, в ближайшие месяцы планирует ввести в эксплуатацию еще 35 таких модулей.
Об этом сообщили в пресс-службе компании. В настоящее время зарядками для электромобилей оснащены три ее станции в Ленинградской области.
Отмечается, что «Газпром нефть» в прошлом году расширила число АЗС под собственным брендом, открыв 60 новых станций и нарастив таким образом их общее количество до 1476.
Автозаправочные станции «Газпромнефть» находятся в 49 субъектах РФ; новыми регионами присутствия сети стали Ростовская, Белгородская и Мурманская области.
«В 2023 году мы планируем открыть более 40 новых АЗС, что позволит нам перейти исторический рубеж в 1500 автозаправочных станций "Газпромнефть". Видим вектор развития сети в формировании мультикомплексов, инфраструктурных партнерствах и развитии цифровых клиентских сервисов», — рассказал руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков.
Выпуск электромобилей в России в текущем году планируется нарастить до 18 тыс. штук в год, в 2024 году показатель достигнет 36 тыс., писал ранее «Эксперт». Как отметил вице-премьер Андрей Белоусов, производство электроавтомобилей в России в 2023 году увеличится в девять раз по сравнению с 2022-м.
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что в течение двух лет на базе столичного автомобильного завода «Москвич» планируется создать платформу по производству электромобилей; большинство комплектующих в них будут российского производства.