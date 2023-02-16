«Газпром нефть» в 2023 году установит на свои автозаправки 35 модулей для зарядки электромобилей

Компания «Газпром нефть», которая в 2022 году начала устанавливать на своих АЗС сверхскоростные зарядные станции для электромобилей, в ближайшие месяцы планирует ввести в эксплуатацию еще 35 таких модулей.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. В настоящее время зарядками для электромобилей оснащены три ее станции в Ленинградской области.