Гознак запустил мобильное приложение для покупки и продажи золотых монет

Гознак объявил о запуске бета-версии мобильного приложения «Гознак.Инвестиции», благодаря которому можно дистанционно управлять своими инвестициями в физическое золото. Исключительный изготовитель инвестиционных монет из золота и серебра «Георгий Победоносец» предлагает покупать их онлайн, оставлять на ответственное хранение в системе хранилищ монетных дворов и продавать по выгодным ценам, сообщает пресс-служба Гознака.

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«Создавая "Гознак.Инвестиции", мы были сфокусированы на том, чтобы, соблюдая законодательство, минимизировать всю бумажную волокиту для инвесторов. После того, как сервис пройдет открытое тестирование и выйдет в релиз, для начала работы в приложении достаточно будет зарегистрироваться и удаленно подтвердить свою личность. Второй момент, которому мы уделяем особое внимание – стремление к наиболее выгодным на рынке условиям для долгосрочных инвестиций в драгоценные металлы», — отметил руководитель продукта «Гознак.Инвестиции» Валентин Кельбах.

В пресс-службе уточнили, что сейчас для пополнения счета и перехода к операциям с монетами необходимо один раз подтвердить свою личность в торговом салоне Московского монетного двора. Это техническое ограничение в будущем будет снято, и регистрация в сервисе станет полностью удаленной.

В приложении уже доступны для покупки золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей и серебряные номиналом 3 рубля. Их можно хранить на территории Московского монетного двора без ограничений по времени. При этом инвестор в любой момент сможет их забрать. Гознак также гарантирует мгновенный обратный выкуп всех ранее купленных через приложение и оставленных на хранение монет.

