Губернатор Севастополя сообщил о двух сбитых над морем украинских беспилотниках

Силы противовоздушной обороны сработали в связи с очередным появлением украинских беспилотников у Севастополя, на данный момент сбиты два летательных аппарата.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты два БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку», — написал чиновник.

После начала спецоперации украинские дроны регулярно появляются в районе города. В январе российские системы ПВО и военные Черноморского флота отразили массированную атаку беспилоников, были сбиты 10 из 10 объектов.

В Крыму и Севастополе действует высокий, «желтый», уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.