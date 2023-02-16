Китайские гиганты возобновили закупки российской нефти Urals

После непродолжительного перерыва, вызванного введением европейского эмбарго и потолка на российскую нефть в конце прошлого года, китайские энергетические гиганты вновь начали покупать основную марку российской нефти – Urals. Как сообщает Reuters, ее цена сейчас значительно ниже 60 долларов за баррель, которые G7 вместе с Австралией определили как потолок цен на российскую нефть. Это позволяет компаниям из Поднебесной покупать нефть у России без нарушения антироссийских санкций.

PetroChina и Sinopec вернулись на нефтяной рынок и покупают нефть Urals с большим дисконтом через торговые компании, которые расплачиваются с российскими экспортерами нефти и организуют доставку, включая очень важную сейчас страховку грузов. При этом китайские компании не нарушают не только ценовой ограничительный механизм, разработанный Западом, но и не пользуются ни западными танкерами, ни услугами западных страховых фирм.