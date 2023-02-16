Китайские гиганты возобновили закупки российской нефти Urals

После непродолжительного перерыва, вызванного введением европейского эмбарго и потолка на российскую нефть в конце прошлого года, китайские энергетические гиганты вновь начали покупать основную марку российской нефти – Urals. Как сообщает Reuters, ее цена сейчас значительно ниже 60 долларов за баррель, которые G7 вместе с Австралией определили как потолок цен на российскую нефть. Это позволяет компаниям из Поднебесной покупать нефть у России без нарушения антироссийских санкций.
PetroChina и Sinopec вернулись на нефтяной рынок и покупают нефть Urals с большим дисконтом через торговые компании, которые расплачиваются с российскими экспортерами нефти и организуют доставку, включая очень важную сейчас страховку грузов. При этом китайские компании не нарушают не только ценовой ограничительный механизм, разработанный Западом, но и не пользуются ни западными танкерами, ни услугами западных страховых фирм.
PetroChina и Sinopec ждут танкеры с российской нефтью в феврале. Последний раз они покупали российскую нефть Urals в конце ноября 2022 года, накануне введения эмбарго и ценового потолка 5 декабря. Китайским гигантам понадобилась пара месяцев для того, чтобы разобраться во всех тонкостях очередных запретов Запада, и вот они снова на рынке и снова покупают у России нефть.
Торговые отношения между Китаем и Россией в нефтяном секторе носят взаимовыгодный характер. Они из тех, о которых говорят, что в выигрыше остаются обе стороны: китайские энергетические компании приобретают нефть по значительно более низкой, чем рыночная цене, что позволяет им существенно увеличить прибыль в момент восстановления китайской экономики после отмены нулевой терпимости к ковиду, когда спрос на энергоносители и, в первую очередь нефть и газ, растет; а российские экспортеры приобрели нового, причем, очень мощного и «денежного» покупателя для своей главной марки нефти. Напомним, что на нефти марки Urals до 24 февраля 2022 года в основном работали европейские нефтеперерабатывающие заводы и компании. Москве удалось избежать серьезного снижения нефтяного экспорта благодаря перенаправлению нефтяных потоков на восток, но не удалось избежать снижения доходов от ее продажи, потому что главные покупатели Китай и Индия, конечно же, пользуются сложным положением Москвы и покупают ее значительно дешевле, чем еще в прошлом году покупали европейцы.