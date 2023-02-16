Компания «Евроцемент» переименована в ЦЕМРОС

Крупнейший российский производитель цемента «Евроцемент» объявил о смене названия. Теперь холдинг будет работать под брендом ЦЕМРОС. Об этом «Эксперту» сообщили в пресс-службе холдинговой компании.

В пресс-службе пояснили, что работа по переименованию заняла почти полтора года. Оно связано с полной «перезагрузкой» компании после смены собственника в 2021 году.

Новая команда управленцев из СМИКОМа во главе с Вячеславом Шматовым за полтора года перестроила бизнес-процессы и оптимизировала логистику, создала e-commerce платформу и увеличила долю прямых продаж.

Логотип компании

«От первых железных дорог до Байконура, БАМа и Сочи 2014 — каждый цикл развития нашей страны отмечен на карте большими и важными стройками, которые полностью меняли пространство и преображали жизнь миллионов людей», — цитирует пресс-служба Вячеслава Шматова.

Строительство, по его словам — драйвер экономики страны, которое обеспечивает работой 11 миллионов человек, причем каждое рабочее место в этой отрасли создает от 4 до 14 рабочих мест в смежных отраслях. И никакое строительство невозможно без цемента. «Являясь крупнейшим производителем цемента в стране, компания сохраняет лидерство на отечественном рынке и выполняет свою важную стратегическую задачу, помогая развитию экономики», — заявил гендиректор ЦЕМРОСА.

По данным компании, ей принадлежат 16 цементных заводов и более 30-ти карьеров, она производит каждую третью тонну российского цемента и поставляет его более чем в 70 регионов. В компании отмечают присущую ей «японскую» философию управления бизнесом, включающую внимание к клиентам, заботу о сотрудниках, «бережливое» производство, развитие территорий вокруг предприятий и активные инвестиции в экологическое благополучие, наряду с новой корпоративной культурой и такими ее чертами, как открытость и инициатива на первом месте.

Название ЦЕМРОС было выбрано путем голосования среди сотрудников: в апреле 2022 года на заводах компании был проведен конкурс, в ходе которого сами сотрудники предложили более 300 идей нового названия. В результате голосования победил акроним ЦЕМРО́С, сочетающий два слова — «цемент» и «Россия». Авторы победившего названия – инженеры завода «Петербургцемент».

Также в ходе опроса сотрудники определили и новые ценности компании: надежность, лидерство, команда, развитие и результат. Визуальный стиль с преобладанием бирюзового, серого и белого цветов решено было сохранить, но при этом был изменен логотип компании: теперь он повторяет название и выполнен строгим, массивным шрифтом, что подчеркивает надежность и основательность.

ЦЕМРОС является правопреемником Евроцемента и продолжит выполнять все финансовые и контрактные обязательства, подчеркнули в пресс-службе. Действующие договоры сохраняют силу, допсоглашения не требуются.

Сообщается также, что в рамках ребрендинга поменяется упаковка. Тарированная продукция под новым логотипом будет появляться постепенно, по мере исчерпания мешков с логотипом Евроцемента.