Кремль: Москва пыталась вынудить Киев соблюдать Минские соглашения

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал слова экс-помощника главы РФ Владислава Суркова, заявившего что, работая над Минскими соглашениями, он не рассчитывал, что они будут выполнены.

По словам представителя Кремля, Москва приложила изрядные усилия, чтобы вынудить Киев, Берлин и Париж встать на путь реализации Минских соглашений, передаёт РИА Новости.

«Вы знаете, сколько российская сторона приложила усилий на переговорном треке для того, чтобы вынудить и украинскую сторону, и Берлин, и Париж всё-таки встать на путь реализации тех обязательств, которые стороны на себя взяли по этим Минским договоренностям», – подчеркнул он.

Как подчеркнул Песков, усилия были потрачены изрядные.

«В скольких переговорах участвовал лично Путин, тот же Сурков, Козак и так далее. Естественно основная задача была всё-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства», – сказал пресс-секретарь президента России.

При этом он отметил, что переговоры между Москвой и Киевом по Минским соглашения оказались камуфляжем для подготовки Украиной к силовому решению проблемы.

«Но то, что по крайней мере уже на заключительной стадии был определённый пессимизм, когда мы видели реальное поведение Киева, Берлина, Парижа, было понятно, что они пытаются заменить и подменить их чем угодно, пытаются обрушить последовательность обязательств», – рассказал представитель Кремля.

В этой связи он напомнил, что тогда последовательность обязательство была критически важна. И именно тогда появился пессимизм.

«После того, как и Киев, и Берлин, и Париж – непосредственно участники этого процесса – в открытую заявили о том, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблем… Ну, если никто не собирался это выполнять, стало всё ясно», – резюмировал Песков, предложив журналистам обратиться к Суркову за разъяснениями о том, что тот имел ввиду, говоря о том, что не рассчитывал на выполнение Минских соглашений.

Как ранее писал «Эксперт», недавнее интервью бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель газете Die Zeit, в котором она заявила, что Минские соглашения были лишь попыткой выиграть для Украины время, буквально взорвало информационное пространство, что в России, что в Европе.

