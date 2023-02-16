Минобороны сообщило о новых успехах российской армии в зоне проведения СВО

Министерство обороны РФ на брифинге 16 февраля сообщило о новых успехах российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО), которая продолжается на Украине.

Согласно данным, озвученным официальным представителем ведомства Игорем Конашенковым, за последние сутки на Донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки ВС РФ было уничтожено до 135 украинских военнослужащих, 8 автомобилей, 3 танка, 3 боевые бронированные машины, 2 пусковые установки РСЗО HIMARS, 2 гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Верхнекаменского (ДНР) ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии группировки войск «Восток» ВС РФ поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка (ДНР). Потери противника здесь составили свыше 55-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 4 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, и 2 гаубицы (Д-20 и Д-30).

На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнём артиллерии «Западной» группировки ВС РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское (ЛНР), Двуречная, Крахмальное и Ольшана (Харьковская область). Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, 2 боевые бронированные машины и боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» ВС РФ поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Кузьмино (ЛНР). Уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, 4 пикапа, 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО БМ-21 «Град».

На Херсонском направлении в результате контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу «Мста-Б». В районе города Херсон, в населённых пунктах Дудчаны и Берислав поражены 4 склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Авдеевка, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Углесборочной, 102-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Малиновка (ДНР), а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 118 районах.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 15 февраля Конашенков сообщил, что на Купянском направлении потери противника составили около 100 военнослужащих убитыми и ранеными.

Кроме того, на Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии «Южной» группировки войск ВС РФ уничтожили до 190 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, 2 боевые машины пехоты, гаубицу «Мста-Б» и артиллерийскую система М777 производства США.