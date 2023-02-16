Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 101 российского военнослужащего

Из украинского плена в результате переговоров вернулся 101 российский военнослужащий.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ, нашим военным в плену грозила смертельная опасность.

В ходе переговоров с представителями киевского режима было достигнуто соглашение об освобождении 101 военнопленного. Их уже доставили в Россию самолётами военно-транспортной авиации.

В ближайшее время они будут направлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в военных госпиталях. Также отмечается, что сейчас всем совобождённым военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как ранее писал «Эксперт», в начале февраля в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории Украины были возвращены 63 российских военнослужащих.

В число освобождённых из плена, благодаря посредничеству ОАЭ, вошли лица «чувствительной категории». В Минобороны при это пояснили, что этот обмен стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов.