ОАЭ: нефти на всех не хватит

Большинство экономистов обсуждают, каким будет в 2024 году спрос на нефть, и считают, что именно спрос будет определять развитие нефтяной промышленности в краткосрочной перспективе. Однако министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи придерживается иной точки зрения. Он полагает, что определять развитие отрасли будет предложение, которое, по его мнению, в 2024 году, будет недостаточно большим.
«Меня не волнует спрос,- заявил он в интервью Bloomberg TV.- Нас беспокоит, хватит ли нам в будущем предложения (нефти). Меня волнует снижение (добычи), которое я вижу во многих странах».
Мазруи считает, что нефтяной рынок сегодня сбалансирован. Отсюда следует вывод, что ОПЕК+ не будет торопиться менять квоты на добычу нефти в свете объявления Россией на прошлой неделе о снижении добычи уже в марте на полмиллиона баррелей в день.
Нефтедобывающие страны, входящие в соглашение ОПЕК+, после заявления России в данный момент не планируют изменение в уровнях добычи. Об этом агентству Reuters сообщили два делегата предстоящего саммита ОПЕК+.
Кстати, Москва заявила, что обсуждала сокращение добычи с несколькими членами соглашения ОПЕК+, в котором Россия фактически возглавляет группу нефтедобывающих государств, не входящих в нефтяной картель. Однако формально Россия перед громким заявлением не выносила этот вопрос на обсуждение всей организации.
Кроме тревоги по поводу низкой добычи в 2024 году, главные нефтяники планеты, включая представителей Саудовской Аравии и ОАЭ, говорили также о хроническом многолетнем недофинансировании нефтяной отрасли, из которого во многом и проистекают ее нынешние проблемы.
«Нефтяную отрасль несколько лет недофинансировали», - подчеркнул генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, призвавший активистов борьбы с изменениями климата смотреть на происходящее широко и провести переход к зеленой энергетике спокойно и разумно.
«Инвестиции в экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG), если в целом настроены против нефтегазовой промышленности, являются угрозой доступности энергии и энергетической безопасности»,- заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер.