ОАЭ: нефти на всех не хватит

Большинство экономистов обсуждают, каким будет в 2024 году спрос на нефть, и считают, что именно спрос будет определять развитие нефтяной промышленности в краткосрочной перспективе. Однако министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи придерживается иной точки зрения. Он полагает, что определять развитие отрасли будет предложение, которое, по его мнению, в 2024 году, будет недостаточно большим.

«Меня не волнует спрос,- заявил он в интервью Bloomberg TV.- Нас беспокоит, хватит ли нам в будущем предложения (нефти). Меня волнует снижение (добычи), которое я вижу во многих странах».