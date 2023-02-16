ОАК до конца 2025 года поставит «Аэрофлоту» 63 самолета, в том числе МС-21 и SSJ New

ОАК и «Вертолеты России» (авиастроительные компании «Ростеха») подписали контракты на производство гражданских самолетов и вертолетов.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, машины будут поставлены эксплуатантам посредством лизинговых компаний. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Уточняется, что в 2023-2025 годах «Аэрофлот» получит 63 самолета, в том числе 18 машин МС-21, 34 лайнера SSJ-NEW и 11 Ту-214 производства ОАК. В этот же период 17 российским перевозчикам будет передано 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1, изготовленных предприятиями холдинга «Вертолеты России». Дальневосточная авиакомпания «Аврора» в 2024-2026 годах получит восемь SSJ-NEW и 10 вертолетов Ми-171А2, а также 11 Ми-171А3.

По словам вице-премьера — министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, все контракты с авиапредприятиями уже заключены.

Инвестпроекты предусматривают производство и льготный лизинг воздушных судов, они будут софинансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния по ставке не более 1,5% годовых.

Как отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, перед отечественной авиапромышленностью встала серьезная задача — в сжатые сроки наладить производство и обеспечить авиакомпании современными воздушными судами. «Для скорейшего достижения результатов почти на два года сдвинуты "влево" основные мероприятия по импортозамещению, чтобы российские перевозчики уже в ближайшее время начали получать отечественные суда взамен "боингов" и "эйрбасов". Подписание контрактов позволяет развернуть полномасштабное производство необходимых машин, соответствующие мероприятия уже стартовали на предприятиях ОАК, "Вертолетов России" и других компаний, участвующих в кооперации», — приводятся в пресс-релизе слова Чемезов.

SSJ-NEW — импортозамещенная версия регионального самолета нового поколения Superjet. МС-21 — среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, созданный на базе новейших разработок. Машина оснащена двигателем ПД-14, который обеспечивает более экономный расход топлива, низкий уровень шума и меньший объем эмиссии вредных веществ.

В январе гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что авиапарк группы к концу 2030 года планируется нарастить до 500 самолетов (в настоящий момент их 349), при этом 70% лайнеров будут отечественного производства.