Объем валютных торгов в России снизился до минимума

На российском валютном рынке в январе волатильность заметно уменьшилась, месячный объем торгов снизился до минимальных значений за последние годы (5,4 трлн рублей). При этом снижение предложения валюты со стороны крупнейших экспортеров компенсировалось падением спроса на нее со стороны отдельных участников, сообщается в обзоре Центробанка.

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«Сокращение объема торгов происходило на фоне снижения предложения валюты со стороны крупнейших экспортеров. Возобновление операций в рамках бюджетного правила оказало стабилизирующее воздействие на рынок и позволило сгладить колебания курсов валют», — следует из обзора ЦБ.

По данным регулятора, месячный объем торгов на российском валютном рынке в январе составил 5,4 трлн рублей, среднедневные объемы оценивались в 307,2 млрд рублей (после 405,6 млрд в декабре). Крупнейшие экспортеры снизили объем чистых продаж валюты до $10 млрд (с $15,7 млрд в декабре) при одновременном уменьшении спроса на валюту со стороны резидентов. Значительное сокращение объема чистых продаж обусловлено как негативной динамикой цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов, объяснили в ЦБ.

Совокупная доля юаня (CNY/RUB и USD/CNY) на биржевом валютном рынке уменьшилась с 37% в декабре до 33% в январе, в основном за счет сокращения доли USD/CNY. При этом доля пары EUR/RUB увеличилась на 3%, до 20%. Доля валютной пары USD/RUB осталась прежней (40%).

