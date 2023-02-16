Ограничение на снятие наличной валюты будет продлено после 9 марта — глава Центробанка

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ограничения на снятие наличной валюты и валютные переводы будут продлены в марте.

«К сожалению, мы не видим возможности сейчас для какой-то системной либерализации валютных ограничений. Мы сначала ввели жесткие ограничения, по мере стабилизации финансовой ситуации мы часть ограничений снимали. Мы их сняли достаточно быстро, оставили только те, которые сейчас важны для обеспечения в целом финансовой стабильности, но не только этого», — цитирует Набиуллину «Интерфакс».

Глава Центробанка напомнила, что причиной введения ограничений стало прекращение поступления валюты в Россию. «Это основание осталось, и поэтому у нас нет, к сожалению, оснований снять это ограничение, оно будет продлено, может быть, с некоторыми видоизменениями, как мы делали, когда дополнительно разрешали в рамках $10 тыс. снятие наличных не только в долларах, но и евро. Какие-то нюансы могут быть, но в целом ситуация сохранится», — сказала председатель ЦБ.

По ее словам, ограничения сохранится также по лимитам на перевод физлицами средств за границу.

Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в начале весны прошлого года, на фоне введения санкций Запада против РФ. Регулятор запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу суммой $10 тыс. Изначально мера вводилась до 9 сентября, позже ее продлили до 9 марта 2023 года.