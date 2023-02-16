Овчинский: В Москве 27 февраля пройдет конференция по промышленному дизайну

Московская техническая школа 27 февраля проведет конференцию, где эксперты обсудят развитие и популяризацию промышленного дизайна. Это направление важно для удобства эксплуатации и обслуживания промобъектов. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В Московской технической школе сотрудники вузов, научных центров и дизайн-студий создают курсы для повышения квалификации сотрудников предприятий. Учебные программы основаны на новейших технологиях в промышленном дизайне и лучших практических решениях.

«Промышленный дизайн – стабильно востребованная сфера деятельности. Чтобы определить наиболее актуальные требования к промышленным дизайнерам, Московская техническая школа проведет конференцию по данному направлению, где выступят представители крупнейших дизайнерских бюро», – сообщил Овчинский и добавил, что на данный момент в столице более 3,5 тысячи производств.

Промышленный дизайнер – архитектор успеха будущего продукта, считает основатель и генеральный директор компании «Смирнов Дизайн» Сергей Смирнов. Такой специалист отвечает за конкурентоспособность, технологичность, привлекательность, а также за бизнес-ориентированность всего проекта. Это направление требует активного развития, особенно в период больших вызовов для промышленности, подчеркнул он.

«Промышленный дизайн – это все, что нас окружает, все, с чем мы соприкасаемся каждый день. Чайник утром, кресло в метро, удобный стол на работе. Поэтому развитие промышленного дизайна напрямую влияет на качество жизни и делает всех чуточку счастливее», – добавил руководитель проектов отдела промышленного дизайна студии Артемия Лебедева Клим Перцев.