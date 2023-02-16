Патрушев: Запад мечтал и продолжает мечтать о развале России

Правительства государства коллективного Запада не только не собирались выполнять соглашения о развитии партнерских отношений с нашей страной, но мечтали и мечтают о развале России

Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, многие годы руководители западных стран охотно давали устные обещания и даже подписывали различные документы, регламентирующие развитие партнерских отношений с Россией, передаёт RT его слова из выступления на совещании в Челябинске,

«Однако, как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели», – подчеркнул Патрушев.

При этом он подчеркнул, что они не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения.

«Мечтали и мечтают о развале России», – сказал секретарь Совбеза.

Также он отметил, что страны коллективного Запада заверяли об отсутствии планов расширения НАТО на восток, что не помешало им приблизить военную структуру североатлантического блока вплотную к российским границам.

Кроме того, Патрушев напомнил членам Совбеза о Минских соглашениях, которые на Западе никто не собирался выполнять.

«Напротив, они использовали соглашения для накачивания Украины вооружением и превращения этой страны в антироссийское милитаризированное государство, полностью подчинённое интересам НАТО», – резюмировал Патрушев.

Ранее «Эксперт» писал, что по мнению Патрушева, англосаксы не прекратят прокси-войну с Россией и после завершения «горячей фазы» конфликта на Украине.

Как отметил секретарь Совбеза, ход проведения спецоперации на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками.

