Послы Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ из-за разногласий по каучуку

Пункт о запрете импорта российского синтетического каучука послужил одной из причин, по которым послы стран Евросоюза 15 февраля не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

Об этом сообщает обозреватель европейской версии издания Politico.

«Возможно, никого не удивит, что послы ЕС вчера накануне вечером не достигли соглашения по следующему пакету санкций», — говорится в материале.

Согласно проектам документов, полученным изданием, одним из спорных пунктов является синтетический каучук, на который планируется наложить санкции.

Автор статьи отмечает, что в 2021 году РФ экспортировала синтетического каучука почти на $2 млрд, при этом на ЕС пришлось около $700 млн. Некоторые виды каучука уже попали под рестрикции в предыдущих пакетах санкций.

Синтетический каучук используется, в частности, для производства шин, а также в меньших количествах — для сцеплений. Такие страны, как Италия и Германия, скептически относятся к запрету поставок этого продукта, в то время как Польша выступает за него, пишет автор обзора.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет ограничительных мер ЕС в отношении России будет включать новые санкции в области торговли и экспорта технологий в РФ, его стоимость составит 11 млрд евро.

В российском МИДе заявили, что Москва располагает инструментами для ответа на новые антироссийские решения Евросоюза, передает ТАСС.